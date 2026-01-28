Manisa'da boşanma cinayeti | Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 mülkiye 1 polis başmüfettişi görevlendirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Ocak Salı günü Manisa'da boşanma aşamasında olduğu Hayrettin Karataş tarafından katledilen 7 çocuk annesi Pınar Karataş'ın ailesine başsağlığı diledi. Yerlikaya, "Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim."dedi.
Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Dün Manisa'da 7 çocuk annesi P.K. , 17 yıl evli kaldığı ve boşanma aşamasında olduğu H.K. tarafından acımasızca öldürüldü.
Bir anneye reva görülen bu hain, insanlıkla bağdaşmayan bu saldırıdan, işlenen cinayetten büyük bir acı, büyük bir üzüntü duydum.
Kadına şiddet olaylarının önlenmesi için güvenlik güçlerimizle birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele birçok kadın cinayetini engelliyor. Ancak yaşanan her olay derin bir acı hissettiriyor.
Hayatını kaybeden P.K.'ya Allah'tan rahmet, öksüz kalan evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
Kadına yönelik her türlü şiddet, toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yaradır. Kadına yönelik şiddeti sadece bir bireye değil; insanlık onuruna, insan haklarına, vicdana ve medeniyetimizin değerlerine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.
NE OLMUŞTU?
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pınar K. (41) Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6222 Sokak'ta, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ayrı yaşadığı eşi H.K. (41) ile karşılaştı.
Hayrettin Karataş, çıkan tartışmada karısına tabancayla ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayın ardından 54 AFS 684 plakalı otomobiliyle uzaklaşmaya çalışan Hayrettin Karataş, polis ekiplerince yakalandı.