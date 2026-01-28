Manisa'da boşanma cinayeti | Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 mülkiye 1 polis başmüfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Ocak Salı günü Manisa'da boşanma aşamasında olduğu Hayrettin Karataş tarafından katledilen 7 çocuk annesi Pınar Karataş'ın ailesine başsağlığı diledi. Yerlikaya, "Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim."dedi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Haberin fotoğrafları AA, İHA ve sosyal medyadan) Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Dün Manisa'da 7 çocuk annesi P.K. , 17 yıl evli kaldığı ve boşanma aşamasında olduğu H.K. tarafından acımasızca öldürüldü. Bir anneye reva görülen bu hain, insanlıkla bağdaşmayan bu saldırıdan, işlenen cinayetten büyük bir acı, büyük bir üzüntü duydum. Kadına şiddet olaylarının önlenmesi için güvenlik güçlerimizle birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele birçok kadın cinayetini engelliyor. Ancak yaşanan her olay derin bir acı hissettiriyor.