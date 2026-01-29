Kolombiya'da düşen uçakta aralarında Milletvekili Diogenes Quintero'nun olduğu 15 kişiden kurtulan olmadı!

Kuzey Santander Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero, Noticias Caracol televizyonuna yaptığı açıklamada, uçağın enkazının La Playa kasabasına bağlı Curasica köyünde çiftçiler tarafından bulunduğunu bildirdi. Düşen uçakta 13 yolcu ve 2 mürettebatın yaşamını yitirdiğini vurgulayan Quintero, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini söyledi.

Kuzey Santander Valisi William Villamizar, yerel basına yaptığı açıklamada, "Maalesef, küçük uçağın La Playa kasabasında koruma altındaki bir alanın üst kısmında bulunduğunu bildirmek zorundayız. İlk görüntüleri aldık ve kurtulan olmadığı anlaşılıyor. 7 ceset bulundu ve diğerlerinin bulunması için aramalar devam ediyor."ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayda kurtulan olmadığı ve 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)

Hayatını kaybedenler arasında Catatumbo bölgesindeki göç mağdurlarının sesi olarak bilinen Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya da bulunuyor.

16 YOLCUYLA RADARDAN KAYBOLDU

Kolombiya Devlet Hava Yollarına ait, içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçağın radardan kaybolduğu bildirildi. Ulusal basına göre, Satena Hava Yolu şirketine bağlı Beech 1900D tipi uçak, Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası civarında radardan çıktı.

Yetkililer, içinde 13 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu uçağı bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu. Uçağın Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Ocana kentine gittiği ve normal şartlarda yerel saatte 12.10'da inmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.