Köfteci Yusuf’ta bu kez veri skandalı: 163.000 kişi etkilendi

Köfteci Yusuf, bu kez ciddi bir kişisel veri ihlali ile gündeme geldi.

KVKK tarafından yapılan açıklamada, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12'nci maddesi uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi durumunda veri sorumlusunun Kurula ve ilgili kişilere bildirimde bulunmakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Köfteci Yusuf daha önce domuz eti skandalı ile gündeme gelmişti (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Açıklamaya göre ihlalden hem çalışanlar hem de müşteriler etkilendi. Müşterilere ait ad-soyad, adres, cep telefonu ve sipariş bilgileri, çalışanlara ait ise kimlik, iletişim ve özlük verilerinin ihlal kapsamında yer aldığı bildirildi. Toplamda 13 bin çalışan ve 150 bin müşteri olmak üzere 163 bin kişinin verilerinin etkilendiği kaydedildi.

KVKK'dan Köfteci Yusuf'a ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Veri İhlali Bildirisi - Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat San. Tic. AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler" başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir." hükmünü amirdir.