Köfteci Yusuf’ta bu kez veri skandalı: 163.000 kişi etkilendi
Domuz eti iddialarıyla bir dönem gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf, bu kez veri ihlali ile gündeme geldi. KVKK’nın açıkladığına göre Köfteci Yusuf şirketine ait bordro ve online sipariş sistemlerinin bulunduğu yerel SQL veritabanına dış müdahale yapıldı. 13 bin çalışanın kimlik ve özlük bilgileri ile 150 bin müşterinin ad-soyad, adres, telefon ve sipariş verileri ele geçirildi.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Köfteci Yusuf'a ilişkin veri ihlali bildirimini kamuoyuyla paylaştı.
KVKK tarafından yapılan açıklamada, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12'nci maddesi uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi durumunda veri sorumlusunun Kurula ve ilgili kişilere bildirimde bulunmakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.
Kuruma iletilen bildirimde; veri ihlalinin 22 Ocak 2026'da başladığı, 23 Ocak 2026'da tespit edildiği belirtildi. İhlalin, Köfteci Yusuf'a ait bordro yazılımı ile online yemek siparişlerinin yönetildiği Yemekpos sistemlerini barındıran yerel SQL veritabanına dışarıdan yapılan müdahale sonucu, verilerin şifrelenerek erişimin engellenmesiyle gerçekleştiği ifade edildi.
Açıklamaya göre ihlalden hem çalışanlar hem de müşteriler etkilendi. Müşterilere ait ad-soyad, adres, cep telefonu ve sipariş bilgileri, çalışanlara ait ise kimlik, iletişim ve özlük verilerinin ihlal kapsamında yer aldığı bildirildi. Toplamda 13 bin çalışan ve 150 bin müşteri olmak üzere 163 bin kişinin verilerinin etkilendiği kaydedildi.
KVKK'dan Köfteci Yusuf'a ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Veri İhlali Bildirisi - Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat San. Tic. AŞ
Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler" başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir." hükmünü amirdir.
Veri sorumlusu sıfatını haiz Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat San. Tic. AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;
İhlalin 22.01.2026 tarihinde başladığı ve 23.01.2026 tarihinde tespit edildiği,
İhlalin; veri sorumlusunun bordro yazılımı ve online yemek siparişlerinin yönetildiği Yemekpos bilgi sistemlerini barındıran yerel SQL veritabanının dışardan bir müdahale ile şifrelenerek erişimin engellenmesi neticesinde gerçekleştiği,
İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun; çalışanlar ve müşteriler olduğu,
İhlalden etkilenen kişisel verilerin; müşteriler için kimlik (ad soyad), iletişim (adres, cep telefonu), müşteri işlem (yemek sipariş detayı) etkilenirken çalışanların kimlik, iletişim ve özlük verilerinin etkilendiği,
İhlalden, veri sorumlusunun 13.000 çalışanı ve 150.000 müşterisi olmak üzere toplam 163.000 kişinin etkilendiği bilgilerine yer verilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.01.2026 tarih ve 2026/141 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir."