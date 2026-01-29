HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı!
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından ad çekme sonucu belirlenen adli ve idari yargı hakim ile cumhuriyet savcısı adaylarının atama kararları, 29 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 26 Ocak tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Adli Yargı'da 6 hakim adayının ve 1 cumhuriyet savcısı adayının ataması yapılırken İdari Yargı'da ise 3 hakim adayı atandı.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.