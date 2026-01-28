Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile görüştü: Gündem Gazze ve Suriye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye' ve Gazze barış planının uygulanması ile bölgesel diğer konular ele alındı.
SURİYE VE GAZZE BARIŞ PLANI MASADA
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze barış planının uygulanması ile bölgesel diğer konular ele alındı.