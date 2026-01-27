Yılın ilk AK Parti MKYK'sının arka planı! Başkan Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye'ye sabotaj" uyarısı: Kenetlenerek süreci ilerletmeliyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeli yılın ilk AK Parti MKYK'sının arka planı belli oldu. "Türkiye açısından hayati bir süreç yürütüyoruz" diyen Erdoğan, kurmaylarını "Terörsüz Türkiye'ye sabotaj girişimleri" konusunda uyardı. Kenetlenme çağrısı yaptı. Cumhur İttifakı'na nifak tohumları sokmaya çalışanlara dikkat çeken Başkan Erdoğan, Suriye'ye özel parantez açtı. Erdoğan, "Suriye'de yönetim güçlendikçe devrimin bereketini göreceğiz" dedi.
AK Parti'de 2026'nın ilk Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldı.
Toplantıda "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefine ilişkin kritik konu başlıkları masaya yatırıldı. PKK'nın tüm şube, uzantı ve illegal yapılanmalarıyla kendisini feshetmesi ve silah bırakması gerektiği vurgulandı. Buna Suriye, Irak, İran yapılanmaları ile Avrupa'daki illegal yapılanmaların da dahil olduğu belirtildi.
Suriye'de SDG'nin fiili olarak çökmesi, haritanın Şam'dan yana değişmesi ve YPG'ye verilen 15 günlük mühlet de gündeme geldi.
YILIN İLK MKYK'SININ ARKA PLANI
Öte yandan AK Parti'deki kritik toplantının arka planı netleşti.
Başkan Erdoğan'ın MKYK üyelerine önemli talimatları ve uyarılarda bulunduğu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Türkiye açısından hayati bir süreç yürütüyoruz" dediği öğrenildi.
"CUMHUR OLMASAYDI TÜRKİYE BÜYÜK BADİRELERLE KARŞI KARŞIYA KALIRDI"
Detayları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı:
Başkan Erdoğan toplantıda "Cumhur İttifakı olmasaydı Türkiye büyük badirelerle karşı karşıya kalabilirdi. Muhalefetin durumu görüldükçe bu kadar hayati bir noktada Cumhur İttifakı'nın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor" dedi.
Suriye'deki gelişmelerle birlikte Terörsüz Türkiye sürecinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkarken Başkan Erdoğan "Süreç baltalanmaya çalışılabilir. Buna dikkat etmeliyiz. Daha fazla kenetlenerek bu süreci ilerletmeliyiz" ifadeleriyle kurmaylarını uyardı.
"SAĞDUYU İLE SÜRECİ TAMAMLAYACAĞIZ"
Erdoğan bu sürecin baltalanmaya çalışılmasıyla birlikte Cumhur İttifakı'na nifak tohumları sokmaya çalışanların olabileceğine dikkat çekti.
Daha fazla kenetlenip pozitif mesajlarla Terörsüz Türkiye sürecini nihayete erdireceklerini söyleyen Erdoğan "40 yıldır başımıza bela olan terörden ülkemizi kurtaracağız. Sağduyu ile süreci tamamlayacağız"dedi.
NUSAYBİN'DEKİ BAYRAK PROVOKASYONU: "TAVİZ VERMEDEN MÜCADELE EDECEĞİZ"
Bayrak provokasyonuna ilişkin konuşan Başkan Erdoğan "Özellikle Suriye'de devletimize, bayrağımıza, vatanımıza yönelen her tehdidi hassasiyet gösteririz, asla taviz vermeden mücadele ederiz" değerlendirmesinde bulundu.
"DEVRİMİN BEREKETİNİ GÖRECEĞİZ"
Erdoğan ayrıca"Suriye'deki sürecin sivillere zarar verilmeden yönetilmeli, kan dökülmeden mesele halledilmeli. Suriye'de yönetim güçlendikçe devrimin bereketini göreceğiz" ifadesini kullandı.
"SÜLEYMAN ŞAH'IN ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMASI KIYMETLİ"
Bilindiği üzere Süleyman Şah Türbesi'nin bulunmuş olduğu nokta terörden arındırılmıştı. PKK/PYD/YPG/SDG'li teröristler bölgeden temizlenmişti.
Başkan Erdoğan dün MKYK'da bu konuya ilişkin "Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu yerin özgürlüğe kavuşması oldukça kıymetli" dedi.