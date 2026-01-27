Yılın ilk AK Parti MKYK'sının arka planı! Başkan Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye'ye sabotaj" uyarısı: Kenetlenerek süreci ilerletmeliyiz

AK Parti'de 2026'nın ilk Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldı.



Toplantıda "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefine ilişkin kritik konu başlıkları masaya yatırıldı. PKK'nın tüm şube, uzantı ve illegal yapılanmalarıyla kendisini feshetmesi ve silah bırakması gerektiği vurgulandı. Buna Suriye, Irak, İran yapılanmaları ile Avrupa'daki illegal yapılanmaların da dahil olduğu belirtildi.

Erdoğan’dan Suriye mesajı: Yeni dönemin bereketini tüm bölge görecek





Suriye'de SDG'nin fiili olarak çökmesi, haritanın Şam'dan yana değişmesi ve YPG'ye verilen 15 günlük mühlet de gündeme geldi.