Mobil dolandırıcıların yeni hedefi TOKİ başvuruları! SMS linklerine tıklamayın

Yıllardır sonu gelmeyen SMS dolandırıcılıklarına son dönemde çarpıcı bir örnek daha eklendi. 'Yenievim'adıyla gelen SMS'ler vasıtasıyla TOKİ başvurusu yapılabileceği belirtilerek sahte bir e-Devlet linki paylaşıldı. Linke tıklayanlar, sahte ekran açıldığı anda kendi kişisel bilgilerini sayfada gördü. Bu sayede güven sağlandı.

'Yenievim' adıyla gelen SMS'ler vasıtasıyla TOKİ başvurusu yapılabileceği belirtilerek paylaşılan sahte e-Devlet linklerine dikkat (AA'dan alınmıştır) Sonraki adımlarda TOKİ konut kampanyasına katılım için 5 bin liralık başvuru bedelinin paylaşılan IBAN adresine gönderilmesi istendi. İşlem sırasında, başvurunun iptali halinde yatırılan tutarın geri aktarılacağı iddiasıyla sözde onay da talep edildi. TAKVİM'den Murathan Yıldırım'ın haberine göre, onay tuşuna basarak parayı gönderen çok sayıda kişi, dolandırıldığını ancak o zaman anlayabildi. Son haftalarda söz konusu dolandırıcılık girişimine ilişkin CİMER'e, bankalara, karakollara ve şikâyet sayfalarına yüzlerce ihbar ulaştığı öğrenildi.