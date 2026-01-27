İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yasa dışı bahis sitelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5 farklı işletme üzerinden yürütülen faaliyetlerde, şüpheli şahısların yaklaşık 600 milyon TL tutarında para hareketine aracılık ettikleri belirlendi." ifadelerine yer verildi.
İstanbul'da, yasal bahis işletmelerinde "kapalı devre" sistem aracılığıyla yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.Dev bahis operasyonu: 5 işletme üzerinden 600 milyonluk vurgun!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yasal bahis işletmelerinde "kapalı devre" olarak adlandırılan sistem üzerinden yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatıldığı, işletmelere gelen kişilerin telefonları üzerinden ya da fiziki temasla bu sitelere yönlendirilerek bahis oynamalarının sağlandığı belirlendi.
600 MİLYONLUK PARA HAREKETİ
Resmi olarak faaliyet gösteren 5 farklı işletme üzerinden yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin, 2023-2025 yıllarında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu tespit edildi.
14 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.