CANLI | Başkan Erdoğan'dan müteahhitlik hizmetleri ödül töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir otelde düzenlenen Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ödüllerini takdim edeceğimiz firmalara ve temsilcilerine teşekkür ediyorum. Türk müteahhitleri güvenilirliğimizi de dünyanın farklı ülkelerine taşıyor.

Firmalarımızın iş disiplini örnek iş ahlakı ve kalite anlayışı şirketlerimizi küresel ölçekte aranan iş ortakları haline getirmiştir. Türk inşaat sektörünün 1972 yılında başlayan yurt dışı faaliyetleri aradan geçen 54 yılda başarıdan başarıya koşarak bugün hepimizi gururlandıran bir seviyeye ulaşmıştır.

Şimdiye kadar yüzde 90'ı bizim iktidarlarımız döneminde olmak üzere dünyanın 138 ülkesinde 12 bin 816 proje kapsamında 557 milyar dolardan fazla iş almış durumdayız. Yakaladığımız küresel ekonomideki olumsuzluklara rağmen hamdolsun kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sektörün önemli uluslararası dergileri tarafından hazırlanan dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesi Türk müteahhitlik sektörünün başarısını bir kez daha tescillemiştir. Yer alan firma sayıları itibari ile dünyada ikinci olduk.



EZBERLERİ BOZDUK



Küresel ticaret, diplomasi ve güvenlikte ezberlerin bozulduğu dönemde Türkiye ekonomisi dikkat çekici bir performans sergilemiştir.



Önceki yıl listede 43 firmamız varken bu yıl aynı listede 45 firmayla temsil edildik. Bir başka çarpıcı rakam şudur; ilk 100 firma arasına 8 Türk firması girmiş bunlardan ikisi ilk 50 içinde yer almıştır.

Türkiye gelirler sıralamasında ise dokuzuncu sıraya yerleşmiştir. 45 Türk firmamızın uluslararası projelerden elde ettikleri gelir 20.8 milyar doları buldu.

REZERVLERDE BİR İLK



2025 yılı ekonomide hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımız dengelerin tekrar yerine oturduğu enflasyonla mücadelede önemli kazanımların elde edildiği bilhassa ihracat ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Enflasyon yüzde 30,89 son 49 ayın en düşük seviyesine indi.

Merkez Bankası rezervlerimizdeki artış aynı şekilde devam ediyor. Bankamızın rezervleri tarihimizde ilk defa 200 milyar dolar bandını aştı.

BEREKETİNİ GÖRECEĞİZ



Vicdanlı duruşumuzun bereketini göreceğiz. Özellikle Suriye istikrar ve güvene kavuştuğunda ticaret hızlanacak, yatırımlar artacak, turizm gelişecek. Suriye yaralarını sarıp yeniden ayağa kalktığında bölgemizde artık çok farklı rüzgarlar esecek.