Bugün gözler Silivri'de! Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası görülecek

CHP'li belediyelerin rüşvet sarmalının ifşa edildiği Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında hesap zamanı geldi. Aralarında CHP'li Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Zeydan Karalar, Utku Caner Çankaya, Oya Tekin, Kadir Aydar ve Abdurrahman Tutdere'nin olduğu sanıkların yargılanmasına bugün Silivri'de başlanacak. Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı örgütle ilgili CHP'li belediyelerden elde edilen 1 milyar 170 milyon liralık vurgun, milyon dolarlık rüşvet iddiaları ve 7 CHP'li başkanının da aralarında olduğu 200 sanık hâkim karşısına çıkacak.

ÖDEMELER ELDEN

Davanın ilk duruşması, yoğun katılım ve güvenlik önlemleri nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumlarının karşısındaki duruşma salonlarında görülecek. İddianamede, Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütü gibi örgütlerin şirketleşerek yasal görünümlü bir yapıya bürünerek kara para aklayan bir mekanizmaya dönüştüğüne dikkat çekilmişti. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde, üst düzey yöneticilere 100 milyon liraya kadar rüşvet verildiği, ödemelerin şoförler aracılığıyla elden yapılarak gizli defterlere kaydedildiği dikkat çeken detaylar arasındaydı. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından örgütün rotayı ilçe belediyelerinden İBB iştiraklerine kırdığı ve Aktaş'ın CHP'li belediyeleri ele geçirdiği iddianamede anlatılmıştı. İddianamedeki önemli detaylardan biri de CHP'li Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'in ifadeleri olmuştu. İş, Akpolat'ın ruhsatların onayı karşılığında iş insanlarından toplam 50 milyon dolar rüşvet aldığını söylemişti.

Haber: Deniz Yusufoğlu