Bebek Otel'nin sahibi Muzaffer Yıldırım'a ait 'şantaj arşivi' ele geçirildi!

Uyuşturucu ve fuhuş iddialarının merkezindeki Bebek Otel'le ilgili şok bilgiler ortaya çıktı. Otelin sahibi Muzaffer Yıldırım'a ait rezidansta bir "şantaj arşivi" bulundu. Operasyonda Yıldırım ile otelin Genel Müdürü Arif Altınbulak tutuklandı. Yıldırım'ın kumar partileri düzenlediği rezidansın deposunda 30'dan fazla flaş disk ve yüzlerce CD ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, yeni bilgilere ulaşıldı. İddiaya göre Muzaffer Yıldırım otele gelen özellikle holding patronlarını mercek altına aldı. Bu isimlerin yanındaki kızlarla birlikte fotoğraf ve görüntülerini arşivledi. 6 katlı otelin İBB'nin iştiraki Boğaziçi İmar'a rüşvet verilerek 3. katına açılan Michelin yıldızlı 'Sankai by Nagaya' restoranın da kameralarla izlendiği, buradaki buluşmaların da kayda alındığı ortaya çıktı. Soruşturma, görüntülerin şantaj ya da casusluk amaçlı kaydedildiği şüpheleri üzerine genişletildi. Yıldırım'ın cep telefonunda kimlere ait fotoğraf ve videoları arşivlediğinin tespit edilmesiyle soruşturma derinleştirildi. Yıldırım'ın kayıt altına aldığı fotoğraf ve videoları şantaj mı yoksa casusluk amaçlı mı kaydettiği yapılacak incelemeler ardından netlik kazanacak.

Haber: Halit Turan