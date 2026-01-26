Sedef Kabaş Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı!

Sedef Kabaş'ın sosyal medya paylaşımlarının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen sorusturma kapsamında; X isimli sosyal medya platformunda yapmış olduğu paylaşımlar sebebiyle Sedef Kabaş isimli şahıs hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret ve suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında 27 Ocak 2026 tarihinde mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmek üzere gözaltı kararı verilmiştir" ifadeleri yer aldı.