Oyun tartışması şiddete dönüştü: Liseli genci taksiye bindirip darp ettiler
Adana’da çevrim içi oyunda başlayan tartışmanın ardından lise öğrencisi, yemek yeme bahanesiyle buluşmaya çağrıldı. Zorla taksiye bindirilerek boş araziye götürülen genç, tokat ve yumruklarla darbedildi; ağladığı anlar cep telefonuyla kayda alındı. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi R.G., bir süre önce çevrim içi bir oyun üzerinden tanıştığı Miraç Taylan A. ile arkadaşlık kurdu. Oyun sırasında yaşanan ve R.G.'nin küfür ettiği öne sürülen tartışma, taraflar arasında husumete dönüştü.
YEMEK DAVETİYLE TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ
İddiaya göre hakarete sinirlenen Miraç Taylan A., bir süre sonra R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya çağırdı. 29 Aralık'ta Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi üzerindeki alışveriş merkezine giden R.G., burada Miraç Taylan A. ve yanında bulunan H.A.D. ile karşılaştı. Tartışmanın ardından R.G., zorla Yiğit A.'nın kullandığı taksiye bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.
BOŞ ARAZİDE DARP EDİLDİ, CEP TELEFONUYLA KAYDA ALINDI
Şüpheliler, R.G.'yi boş bir araziye götürdü. Burada arka koltukta bulunan H.A.D., R.G.'yi tokat ve yumruklarla darbetti. Ön koltukta oturan Miraç Taylan A. ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, R.G.'nin ağlayarak özür dilediği anların yer aldığı öğrenildi.
KAÇARAK KURTULDU
Darp edilen R.G.'nin araçtan inmesine izin verildi. Araçtan indikten sonra koşarak bölgeden uzaklaşan R.G., yaşadıklarını ailesine anlattı ve ardından polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.
POLİS EVLERİNE BASKIN YAPTI
Şikâyet üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A. saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.
"PİŞMANIZ" DEDİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyetteki işlemleri sırasında şüphelilerin, "konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmediklerini, pişman olduklarını" söyledikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.