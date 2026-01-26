Oyun tartışması şiddete dönüştü: Liseli genci taksiye bindirip darp ettiler

Adana 'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi R.G., bir süre önce çevrim içi bir oyun üzerinden tanıştığı Miraç Taylan A. ile arkadaşlık kurdu. Oyun sırasında yaşanan ve R.G.'nin küfür ettiği öne sürülen tartışma, taraflar arasında husumete dönüştü.

Takside liseli gence şiddet!

YEMEK DAVETİYLE TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ

İddiaya göre hakarete sinirlenen Miraç Taylan A., bir süre sonra R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya çağırdı. 29 Aralık'ta Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi üzerindeki alışveriş merkezine giden R.G., burada Miraç Taylan A. ve yanında bulunan H.A.D. ile karşılaştı. Tartışmanın ardından R.G., zorla Yiğit A.'nın kullandığı taksiye bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Çevrim içi oyunda başlayan tartışma şiddetle sonuçlandı

BOŞ ARAZİDE DARP EDİLDİ, CEP TELEFONUYLA KAYDA ALINDI

Şüpheliler, R.G.'yi boş bir araziye götürdü. Burada arka koltukta bulunan H.A.D., R.G.'yi tokat ve yumruklarla darbetti. Ön koltukta oturan Miraç Taylan A. ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, R.G.'nin ağlayarak özür dilediği anların yer aldığı öğrenildi.