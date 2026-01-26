Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'dan Türkiye'ye resmi ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davet ettiği Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, 26-28 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
TİNUBU TÜRKİYE'YE GELİYOR
Ziyaret ilişkin İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.
Duran yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 26-28 Ocak 2026 tarihlerinde ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecektir.
Ziyaret kapsamında 27 Ocak Salı günü yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik anlaşmaların imzalanması planlanmaktadır.
Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır.
Ayrıca, ziyaret marjında Cumhurbaşkanı Tinubu'nun iş insanlarıyla bir araya geleceği bir yuvarlak masa etkinliği ile Savunma Sanayii toplantısının düzenlenmesi öngörülmektedir."