Mersin'de Barış Turgut suç örgütüne operasyon: Elebaşıyla birlikte 17 şüpheli tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de Mersin'de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Barış Turgut suç örgütü çökertildi Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Mersin'de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak belirlenen adreslere düzenlediğimiz operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden;

Elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesi TUTUKLANDI.

19'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü) Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 Milyar 761 Milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda; Organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik;

Tehdit ve baskı yaptıkları,

2 Kasten yaralama olayına karıştıkları,

İş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.