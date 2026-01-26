İran gerilimi tırmanıyor: ABD uçak gemisi Orta Doğu'da

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun, bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Orta Doğu 'da konuşlandırıldığını bildirdi.

Orta Doğu'da gerilim arttı (CENTCOM paylaşımı)

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, gemi ve bağlı unsurların görev hazırlıklarını sürdürdüğü, operasyonel kabiliyetin korunmasına yönelik bakım ve idame faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.