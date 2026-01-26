İran gerilimi tırmanıyor: ABD uçak gemisi Orta Doğu'da
ABD Merkez Komutanlığı, 26 Ocak’ta Hint Okyanusu’nda seyir halinde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisinde görevli denizcilerin rutin bakım faaliyetleri yürüttüğünü, uçak gemisi taarruz grubunun ise Orta Doğu’da konuşlu olduğunu bildirdi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun, bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Orta Doğu'da konuşlandırıldığını bildirdi.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, gemi ve bağlı unsurların görev hazırlıklarını sürdürdüğü, operasyonel kabiliyetin korunmasına yönelik bakım ve idame faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.