Hakan Fidan’dan AB'ye tepki! "Zihniyet değişmeden Türkiye'nin üyeliği mümkün değil"

Bakan Fidan: AB, uluslarüstü bir kurum olmayı başardı ama medeniyetler üstü bir kurum olmayı başaramadı.



"DÜNYANIN EN BÜYÜK PROBLEMLERİ DIŞLAYICI YAKLAŞIMLARLA ÇÖZÜLEMEZ"

Fidan, konuşmasının sonunda AB sürecindeki çıkmazı küresel düzeydeki sorunlarla ilişkilendirdi. Bakan Fidan, dünyanın en büyük problemlerinin dışlayıcı yaklaşımlarla çözülemeyeceğini belirterek, farklı medeniyetleri bir araya getiren kapsayıcı iş birliği modellerine ihtiyaç olduğunu söyledi.İnsanlığın geleceğinin, farklı medeniyetlerin ortak bir çerçevede bir arada yaşayabilmesine bağlı olduğunu ifade eden Fidan, AB'nin Türkiye ile ilişkilerinde bu ideali hayata geçiremediğini ima etti.