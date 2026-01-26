Hakan Fidan’dan AB'ye tepki! "Zihniyet değişmeden Türkiye'nin üyeliği mümkün değil"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi teknik kriterlerle değil kimlik ve din temelli bir anlayışla dışladığını net sözlerle ortaya koydu. Fidan, AB’nin uluslarüstü bir yapı kurmayı başardığını ancak medeniyetler üstü bir vizyon geliştiremediğini vurgulayarak, bu zihniyet değişmediği sürece Türkiye’nin üyeliğinin mümkün olmadığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sky News Arabia'ya verdiği röportajda, Avrupa Birliği'nin (AB) siyasi zihniyetinde köklü bir değişim olmadığı sürece Türkiye'nin AB'ye üye olmasının mümkün olmadığını belirtti.
"AB TÜRKİYE'Yİ DİN TEMELLİ GEREKÇELERLE DIŞLIYOR"
Fidan, Brüksel'in Türkiye'yi kimlik, din ve medeniyet temelli gerekçelerle dışladığının altını çizdi. Bakan Fidan, yaşanan tıkanıklığın politika farklılıklarından değil, algı ve ideolojiden kaynaklandığını vurgulayarak, "Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik mevcut siyasi tutumunu sürdürdüğü sürece Türkiye'nin AB üyesi olacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı. Fidan, AB'nin Türkiye'ye yaklaşımının "kimlik siyaseti" anlayışıyla şekillendiğini ve bu zihniyetin, resmi üyelik kriterlerine uyum sağlansa bile üyeliği imkansız hale getirdiğini savundu. Dışişleri Bakanı'na göre bu yaklaşım, daha derin bir siyasi ve kültürel çıkmazın yansıması. Fidan, AB'nin Türkiye'yi, gerçek entegrasyonla bağdaşmayan bir bakış açısıyla değerlendirdiğini ifade etti.
"MEDENİYETLER ÜSTÜ BİR KURUM OLMAYI BAŞARAMADI"
Fidan, Avrupa Birliği'nin ulus devletlerin yetkilerinin ötesine geçen uluslarüstü bir yapı kurmakta başarılı olduğunu kabul etti. Ancak bu başarının, gerçek anlamda medeniyetler arası kapsayıcılığa dönüşemediğini belirtti. Fidan, Türkiye'nin dışlanmasının temelinde dini ve medeniyet algılarının yattığını belirterek, "AB, uluslarüstü bir kurum olmayı başardı ama medeniyetler üstü bir kurum olmayı başaramadı." dedi. Bu sorunun teknik kriterlerden ziyade kimlik temelli bir mesele olduğunu vurgulayan Fidan, Türkiye'nin üyelik sürecindeki tıkanmanın esas nedeninin kültürel sınırlar olduğunu söyledi.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK PROBLEMLERİ DIŞLAYICI YAKLAŞIMLARLA ÇÖZÜLEMEZ"
Fidan, konuşmasının sonunda AB sürecindeki çıkmazı küresel düzeydeki sorunlarla ilişkilendirdi. Bakan Fidan, dünyanın en büyük problemlerinin dışlayıcı yaklaşımlarla çözülemeyeceğini belirterek, farklı medeniyetleri bir araya getiren kapsayıcı iş birliği modellerine ihtiyaç olduğunu söyledi.İnsanlığın geleceğinin, farklı medeniyetlerin ortak bir çerçevede bir arada yaşayabilmesine bağlı olduğunu ifade eden Fidan, AB'nin Türkiye ile ilişkilerinde bu ideali hayata geçiremediğini ima etti.