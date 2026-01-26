Ankara'da kritik zirve: Hakan Fidan Hamas heyetini ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin gelişmeler ele alındı. Taraflar, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik yürütülen temaslar ile sahadaki insani durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ve Filistin meselesine ilişkin son durum da değerlendirildi.