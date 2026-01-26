Ankara'da kritik zirve: Hakan Fidan Hamas heyetini ağırladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına ilişkin gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin gelişmeler ele alındı. Taraflar, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik yürütülen temaslar ile sahadaki insani durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ve Filistin meselesine ilişkin son durum da değerlendirildi.