Bodrum'da Lübnan'ın ilk Cumhurbaşkanı Bişara Huri'nin torunu dolandırılmaktan son anda kurtuldu!

Söz konusu araziler, Yalıçiftlik-Çökertme, Çukurgöl Yaylası, Kargıcak ve Kissebükü Koyu bölgelerinde yer alıyor. TAKVİM'den Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, Alman vatandaşı Steven S.'nin de arasında olduğu 10 kişilik şebeke, Caland'a ait Türkiye'de Kiwi Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. isimli şirket adına sahte yönetim kurulu kararı oluşturdu. Sahte karara göre Steven S. kendisini 'şirket yetkilisi' olarak gösterdi. Şebekenin bu kararı noterde onaylattığı ve ardından Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımladığı da tespit edildi.

Lübnan’ın ilk cumhurbaşkanı Huri (Takvim.com.tr)

"İKİ KATI ÖDEME YAPARAK ALDIM"

Caland'ın milyarlık arazilerine göz diken şebeke, sahte yetkilendirme kararına dayanarak Bodrum'daki bir noterde taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri bile düzenletti. Şebeke, sözleşmelerde bilirkişiler tarafından değeri 180 milyon dolar ( 7.7 milyar lira) olarak belirlenen araziler için satış bedelini 160 milyon lira gösterdi. Avukatlarının dikkati sayesinde durumdan haberdar olan Caland, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şebekeden şikâyetçi oldu. Savcılığın başlattığı soruşturmada ifade veren Caland, Kiwi Turizm isimli şirketin tek hissedarı ve tek yetkilisi olduğunu ve 25 yıl önce bu şirketi kurduğunu anlattı. "Sözleşmelerde toplam 160 milyon lira yazmakta fakat bundan 25 sene önce bile bu arazileri iki katı ödeme yaparak ( 320 milyon lira) satın aldım. İsmimle düzenlenen hiçbir belgeye imza atmadım ve yetki vermedim. Beni dolandırmaya çalışan şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim" dedi.