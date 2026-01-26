Bağcılar’da zehirlenme şüphesi: Evden 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zehra Malay, Abdulaziz Malay, Fatema Jabara'nın hayatını kaybettiğini, Gülbahar Malay'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çalışmalar sürüyor.

Olay yeri (DHA)

"İKİ GÜNDÜR DIŞARIYA ÇIKMADILAR"

Ailenin komşusu, "İki gündür dışarıya çıkmadılar. Biz de araştırdık. Savcı buraya geldi, içeride zehirlenmişler. Cemaatle birlikte her gün camiye gelirlerdi. Aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Anne, baba ve kız çocuğu öldü, diğer kızıda yoğun bakımda. Olayı tam bilmiyoruz. Onun için bir şey diyemiyorum" dedi.