Babalık davasında süre sınırı var mı? Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor!

KREDİ ÇEKTİM. İŞLERİM KÖTÜ GİTTİ

Bankadan kredi çektim Amaödeyemiyorum, İşlerimbozulmaya başladı. Başımaneler gelebilir?

Kredi çekmeden önce bazı aşamaları yerine getirmek gerekiyor. Banka eviniz, ya da üzerinize kayıtlı bir taşınmaz, maaşınızın tutarını ve kefil olan bir kişinin bilgisini isteyecek bu durum karşısında size istediğiniz krediyi sunacaktır. Peki, 'tüm bu durumlar yerine getirilmiş ama sonrasında işler kötüye gitmişse neler olur?' sorusuna gelince; Banka size verdiği ödemeyi geri alacaktır. Kredi borçlusundan kredi ödemesini almak için icrai girişimlerde bulunacaktır. Kredi bedeli için bir rehin veya ipotek temin edildi ise, banka rehni veya ipoteği paraya çevirebilecektir. Banka asıl kişiye ulaşamıyor ya da ödemeyi geri alamıyorsa kefil olan kişiye yönelecektir. Kefil var olan borcu ödemek zorunda kalır.

KEFİL OLDUM. BAŞIMA GELMEYEN KALMADI

Feride Hanım, BenBir Arkadaşıma KefilOldum Ama ŞimdiDurumda EndişeEdiyorum. KefalettenVazgeçebilirmiyim?

Kefil olduğunuz sözleşmenin azami ücretini ödeme sorumluluğuna girmiş bulunmaktasınız. Tüm kefalet türlerinde, kefil olan kişi ayni güvence ile beraber var olan rehin paraya çevrilinceye dek ve borçlu aleyhine yapılacak olan kesin aciz belgesi alınıncaya kadar ya da bu durum dahilinde konkordato (iflas anlaşması) kararına kadar kendi tarafına yöneltilen kararın durdurulmasını talep edebilir. Kefilin kefaletten dönme durumu ise, Kefil sözleşmesi imzaladıktan sonra önceki mali durumunu kişi kaybetmişse, kefaletin bir iyi niyet tavrında olmadığı ve anlaşılmışsa, kefil alacaklı olana bir bildiri yazarsa ve borç doğmadığı süre içinde de yer alırsa her durumda kefalet sözleşmesinden dönebilmektedir.

BABALIK DAVASINDA SÜRE SINIRI VAR MI?

Babalık davası açmakistiyorum. Bunun bir süresivar mı?

Türk Medeni Kanunu, çocukla babanın soybağının kurulması için bazı yasal düzenlemeler yapmıştır. TMK 31. madde gereğince çocuk ile babanın soy bağının kesinleşmiş olmasını anne ya da çocuk isteyebilir, bu bağlamda dava açılabilir. Açılan dava babaya karşıdır, eğer baba hayatta değilse mirasçılara da açılabilmektedir. Davalı babanın çocuğun kendisine ait olup olmadığının kesinleşmesi adına açılan davada, babalık unsuru DNA örnekleri ile tespit edilir. Yapılan değerlendirme sonucu çocuk, davalı babanın ise aralarında nesep ilişkisi kurulur ve aile hukuku ile miras hukukundaki yükümlülükler doğar. 2013'teki Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından önce eğer çocuk için kayyım atanmışsa, atanma süresinden itibaren 1 yıl, atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihten itibaren 1 yıl içinde dava açılmalı idi. Anayasa Mahkemesi, babalık davası gibi bir davada zaman kısıtlamasının ilgili yasal düzenlemenin özüne aykırı olduğunu kabul ederek, babalık davasındaki hak düşürücü bu 1 yıllık süreyi düzenleyen kanun hükmünü iptal etmiştir. Yani babalık davası açmak için herhangi bir süre kısıtlaması yoktur, bu dava her zaman açılabilir.