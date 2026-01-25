Terör örgütü YPG'nin sır tünelleri görüntülendi: Tabka'da yer altı ağı
Suriye ordusunun 18 Ocak’ta terörden arındırdığı Rakka kırsalındaki Tabka beldesinde, terör örgütü YPG’nin kilise, hastane ve belediye binası gibi sivil yapıların altına kazdığı tünel ağı görüntülendi. Şehir içindeki farklı noktalara bağlanan kilometrelerce uzunluktaki bu tünellerde silah mevzileri ile patlayıcı düzeneklerin yer aldığı tespit edildi.
Suriye ordusunun başlattığı operasyonlar sonrası sahada iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, kontrol ettiği alanları tek tek terk ederek geri çekilirken, örgütün 2017'den bu yana işgal altında tuttuğu Rakka vilayetine bağlı Fırat kıyısındaki Tabka beldesi de 18 Ocak'ta düzenlenen operasyonla terörden arındırıldı.
ALTYAPI ÇÖKMÜŞ, YPG İZLERİ DURUYOR
Yaklaşık 8 yıl boyunca YPG işgali altında kalan beldede ciddi altyapı eksiklikleri dikkat çekiyor. Buna karşın terör örgütünün duvarlara yazdığı sloganlar ve yaptığı duvar resimleri halen yerinde duruyor. YPG'nin kazdığı bazı tünellerin girişleri, belde içindeki yollarda ilerlerken dahi gözle görülebiliyor.
SİVİL ALANLARIN ALTINDA KİLOMETRELERCE TÜNEL
Beldede güvenliği sağlayan Suriye ordusunun patlayıcı imha ekipleriyle birlikte AA ekibi, YPG'nin kilise, hastane ve belediye binası gibi sivil yapıların altına kazdığı, kilometrelerce uzanan tünel ağını görüntüledi.
TÜNEL AĞI ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINA UZANIYOR
Fırat Nehri kıyısında bombardımanla yıkılmış bir binadan girilen tünel, yer altına indikten sonra şehrin farklı noktalarına bağlanıyor. Tünel boyunca roket atar başlıkları ve yüksek kalibreli mermi kovanları göze çarpıyor. Suriye askerleri, tünel içerisindeki kapılar aracılığıyla farklı mahallelere geçiş sağlandığını aktardı.
YPG'NİN "OPERASYON ODASI" ORTAYA ÇIKTI
Elektrik sistemi kurulu tünel ağının bir bölümünde, bir ev gibi düzenlenmiş alan bulunuyor. Terör örgütü tarafından "operasyon odası" olarak kullanıldığı belirtilen bu alanda mutfak, banyo ve koğuş olarak ayrılmış bölümler yer alıyor.
Bu bölümde YPG'nin terör saldırılarında kullandığı insansız hava aracına ait parçalar bulunurken, tüneldeki koğuşlardan birinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı dikkat çekiyor.
HASTANEYE UZANAN HAT VE ATEŞ MEVZİLERİ
Suriye askerleri, Fırat Nehri'nin karşı kıyılarını hedef alabilecek şekilde roket atar, havan ve keskin nişancı mevzilerinin de tünel ağı içinde yer aldığını ifade etti. Askerlerin aktardığı bilgilere göre, tünellerden biri beldedeki hastaneye kadar uzanıyor.
YPG KİLİSENİN ALTINA DA TÜNEL KAZDI
Tabka'da YPG'nin tünel kazdığı noktalardan biri de DEAŞ'ın 2014'te patlattığı kilisenin altı oldu. Yıkık kilise iskeleti ve üzerindeki haç ayakta dururken, alt kata inildiğinde terör örgütünün mabedin altına açtığı tünelin girişi görülüyor.
PATLAYICILAR HER YERDE, TEMİZLİK SÜRÜYOR
Kilisenin altındaki tünelin, beldedeki diğer yer altı ağıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Suriye askerleri, depo benzeri alanlarda İHA ile atılan bombalar, havan mühimmatları ve hazırlanmış el yapımı patlayıcılar bulunduğunu aktardı.
YPG'nin bölgeden çekilmeden önce hem tünellere hem de belde çevresine patlayıcı tuzakladığını belirten askerler, bazı noktalara henüz ulaşılamadığını ve patlayıcı temizleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Suriye askerleri, YPG'nin Tabka'dan düzensiz şekilde kaçtığını ve bu nedenle tüm alanları patlayıcıyla tuzaklamaya vakit bulamadığını değerlendirdi.