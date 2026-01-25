Terör örgütü YPG'nin sır tünelleri görüntülendi: Tabka'da yer altı ağı

Fırat Nehri kıyısında bombardımanla yıkılmış bir binadan girilen tünel, yer altına indikten sonra şehrin farklı noktalarına bağlanıyor. Tünel boyunca roket atar başlıkları ve yüksek kalibreli mermi kovanları göze çarpıyor. Suriye askerleri, tünel içerisindeki kapılar aracılığıyla farklı mahallelere geçiş sağlandığını aktardı.

Elektrik sistemi kurulu tünel ağının bir bölümünde, bir ev gibi düzenlenmiş alan bulunuyor. Terör örgütü tarafından "operasyon odası" olarak kullanıldığı belirtilen bu alanda mutfak, banyo ve koğuş olarak ayrılmış bölümler yer alıyor.

Suriye askerleri, Fırat Nehri'nin karşı kıyılarını hedef alabilecek şekilde roket atar, havan ve keskin nişancı mevzilerinin de tünel ağı içinde yer aldığını ifade etti. Askerlerin aktardığı bilgilere göre, tünellerden biri beldedeki hastaneye kadar uzanıyor.

Tabka'da YPG'nin tünel kazdığı noktalardan biri de DEAŞ'ın 2014'te patlattığı kilisenin altı oldu. Yıkık kilise iskeleti ve üzerindeki haç ayakta dururken, alt kata inildiğinde terör örgütünün mabedin altına açtığı tünelin girişi görülüyor.

Terör örgütü YPG, kilometrelerce tünel kazdı (AA)

PATLAYICILAR HER YERDE, TEMİZLİK SÜRÜYOR

Kilisenin altındaki tünelin, beldedeki diğer yer altı ağıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Suriye askerleri, depo benzeri alanlarda İHA ile atılan bombalar, havan mühimmatları ve hazırlanmış el yapımı patlayıcılar bulunduğunu aktardı.

YPG'nin bölgeden çekilmeden önce hem tünellere hem de belde çevresine patlayıcı tuzakladığını belirten askerler, bazı noktalara henüz ulaşılamadığını ve patlayıcı temizleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Suriye askerleri, YPG'nin Tabka'dan düzensiz şekilde kaçtığını ve bu nedenle tüm alanları patlayıcıyla tuzaklamaya vakit bulamadığını değerlendirdi.