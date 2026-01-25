Suriye'de haritanın değişmesi batı medyasında derin endişe uyandırdı

Suriye ordusu, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde askeri operasyon başlattı. Operasyon, ilerleyen süreçte Fırat'ın doğusuna taşınırken, bölgedeki aşiret güçlerinin de sahaya dahil olmasıyla geniş çaplı bir harekâta dönüştü. Gelişmelerin ardından, örgütün işgali altındaki toprakların büyük bir bölümünün Suriye merkezi yönetiminin kontrolüne geçtiği bildirildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Türkçe kanalı, YPG/ SDG'nin yaşadığı kaybı harita ile dramatize etti.

KONTROL ŞAM'DA

Türkiye'nin Suriye'deki kararlı güvenlik politikalarıyla, 100 yıl önce Ortadoğu'da haritaları çizen İngilizlerin rahatsızlığı, haberlerine de yansıdı. Suriye yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat'ın doğusundaki bazı kritik bölgelerden çekilmesini öngörüyor. Anlaşma kapsamında, YPG/SDG'nin Rakka ve Deyrizor illerinden tamamen çıkması ve Haseke'deki kamu kurumlarının Suriye devletine devredilmesi kararlaştırıldı. Tüm sınır kapıları ile petrol ve enerji kaynaklarının kontrolü de merkezi hükümete bırakılacak.

PKK/YPG terör örgütünün anlaşmaya yanaşmaması nedeniyle, Suriye ordusu operasyonlar için eli tetikte bekliyor.