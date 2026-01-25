Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'dan Başkan Erdoğan övgüsü

Burhan, Sudan 'ın Port Sudan kentindeki konutunda Türk medya organlarında çalışan gazetecilere konuştu. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, HDK'nin saldırıları sonucu çıkan çatışmalar nedeniyle ölü ve yaralıların yanı sıra ülkedeki maddi hasarın da çok büyük olduğunu söyledi. Bu savaştan zarar görmeyen Sudanlı olmadığını belirten Burhan, Sudan halkının HDK'ye karşı birlik içinde olduğunu dile getirdi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah ve Başkan Erdoğan (AA)

Sudan'daki durumun geleceğine ilişkin Burhan, "HDK'nin sonu gelmeden barış gelmeyecek ve HDK'nin içinde olduğu her türlü çözüm önerisi krizi ertelemekten başka bir şey değildir. Kalıcı çözüm HDK'nin bitirilmesidir, bu hepsinin ölmesi gerektiği anlamına gelmiyor, silah bırakmak ve teslim olmak da olabilir." ifadelerini kullandı.

Burhan, HDK'nin dahil olduğu sözde çözümler üzerinde bazı çağrılar aldıklarına işaret ederek, "Bu çağrıların arkasında farklı niyetler var. Faşir kuşatmasında hiç ateşkes teklifi olmadı. Faşir düşünce ateşkes önerileri arttı çünkü HDK'nin daha fazla alanı kontrol altına almasını istiyorlar." diye konuştu. Bazı ülkelerin ateşkes çağrılarını HDK'nin yararına olacak şekilde yaptığının altını çizen Burhan, 3 ay önce de ateşkes çağrısıyla ilgili benzer bir durumun yaşandığını kaydetti.