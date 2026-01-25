Kaymakam resim defterini gördü hayatı değişti! Artık sekreter değil öğrenci

Kaymakam Ziya Polat, o gün muhtarlıkta sekreter olarak çalışan Sibel Keçeli'nin resim defterini inceleyip, neden resim bölümü okumadığını sordu. Keçeli, maddi nedenlerle üniversiteye gidemediğini söyledi. Kaymakam Polat'ın girişimi ile önce resim kursuna giden Keçeli, yetenek sınavını kazanıp Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne girdi.

BURS VERİLMİŞTİ

Bölüm birincisi olarak mezun olan Keçeli, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde pedagojik formasyon eğitimini de tamamladı. Şimdi ise Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans yapıyor. Şu anda Kars Valisi olan Ziya Polat'ın üniversite eğitimi boyunca vakıf üzerinden burs sağladığı Keçeli, bir taraftan da sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kırsal mahallelerdeki eğitim kurumlarının duvarlarını boyayıp, resim yaparak güzelleştiriyor.