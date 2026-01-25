İletişim Başkanlığı’ndan “proje okulları” iddialarına net yalanlama

Proje okul statüsündeki liselere girişte LGS dışında yazılı sınav veya mülakat uygulanmadığı bildirildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında yer alan, tüm proje liselerine LGS'ye ek sınav ya da mülakat getirileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İDDİALAR YALANLANDI

Açıklamada, Proje Okulları Yönetmeliği'nin "Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler" başlıklı 8. maddesinin, tüm proje okullarını kapsayan genel bir düzenleme olmadığı, yalnızca mevzuatla özel program uyguladığı açıkça belirlenen sınırlı sayıdaki okul için geçerli olduğu vurgulandı.

EK SINAV YOK

Türkiye'de bu kapsamda değerlendirilen okulların TÜBİTAK Fen Lisesi ile BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlı olduğu, proje okul statüsündeki liselerin tamamında LGS'ye ek herhangi bir sınav ya da mülakat uygulamasının bulunmadığı ifade edildi.

KAMUOYUNA UYARI

Bu nedenle, proje okullarının tümünde LGS dışında sınav veya mülakat yapılacağı yönündeki iddiaların yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu kaydedildi. Yetkililer, yalnızca resmî makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bildirdi.