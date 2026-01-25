İBB kreşinde taciz skandalı: İmamoğlu’nun trollerinden kamera üzerinden algı operasyonu
CHP’li İBB’ye bağlı “Yuvamız İstanbul” kreşinde 3 yaşındaki bir çocuğa yönelik şiddet ve istismar soruşturmasında savcılık 240 saatlik kamera kayıtlarına el koyarken, Ekrem İmamoğlu’nun trolleri ve fondaş medya servis edilen yalnızca 1,5 dakikalık görüntüler üzerinden sosyal medyada algı operasyonu yürüttü.
CHP yönetiminin "örnek proje" olarak vitrine çıkardığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşlerinden birinde, 3 yaşındaki bir çocuğun darp ve cinsel istismara uğradığı iddiası kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Mağdur çocuğun Çocuk İzleme Merkezi'nde verdiği ifadeler savcılık dosyasına girerken, olayın ardından CHP'li İBB cephesinden paylaşılan sınırlı kamera görüntüleriyle Ekrem İmamoğlu'nun trolleri ve fondaş medya adeta algı operasyonu yürüttü.
MAĞDUR ÇOCUĞUN İFADESİ SAVCILIK DOSYASINDA
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, mağdur çocuk U.A.B.'nin 31 Aralık 2025'te Çocuk İzleme Merkezi'nde verdiği ifade dosyaya girdi. Savcılığın sevk yazısında, çocuğun anlattığı cinsel içerikli eylemlere ilişkin beyanların, yaşı ve gelişim düzeyi dikkate alındığında hayatın olağan akışına aykırı şekilde kendiliğinden üretilemeyeceği vurgulandı.
Mağdur çocuk ifadesinde, spor öğretmeni olduğu belirtilen şüpheli Özkan D. hakkında,
"Spor öğretmeni beni sevmiyor, yaramazlık yaparsan seni döverim demişti",
"Elbisemi indirdi",
"Çıplakken kameraya çekti"
şeklinde beyanda bulundu.
Çocuk, diğer şüpheliler Elif A., Ecem A. ve Beyza Z. hakkında ise,
"Göğsümün üst kısmına sopayla vurdu",
"Burnuma vurdu",
"Dokunmaları kötü dokunmaydı"ifadelerini kullandı.
Savcılık sevk yazısında ayrıca, mağdur çocuk ile şüpheliler arasında iftira atmayı gerektirecek herhangi bir husumetin bulunmadığına, bunun da hayatın olağan akışına uygun olmadığına dikkat çekildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDEN KİRLİ OPERASYON
Soruşturmanın en kritik başlıklarından biri ise kamera kayıtları oldu. Ailenin ilk başvurusu sonrasında, istismarın gerçekleştiği iddia edilen üst katta kamera olmadığı yönünde bilgi verildiği, ancak savcılığın talebiyle kreşe ait toplam 240 saatlik kamera kaydına el konulduğu öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından fondaş medya ve Ekrem İmamoğlu'na yakın sosyal medya hesapları, yalnızca 1 dakika 36 saniyelik kamera kaydı üzerinden sosyal medyada "iddialar çöktü" söylemiyle algı operasyonu başlattı. Oysa savcılığın teslim aldığı görüntülerin 240 saatlik geniş bir zaman dilimini kapsadığı, kamuoyuna servis edilen kısa kesitin ise soruşturmanın esasını yansıtmadığı belirtildi.
İBB YALNIZCA 1,5 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ YAYIMLADI
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Merkeze ait tüm kamera kayıtlarının ilgili idari ve adli mercilere iletildiğini ve İBB Teftiş Kurulu tarafından soruşturma başlatıldığını"duyurmuştu. Açıklamada, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmadığı savunulurken, soruşturmanın selameti gerekçesiyle ilgililerin görevlerinden uzaklaştırıldığı ifade edilmişti.
Ancak savcılığın kreşe ait 240 saatlik görüntüyü talep etmesinin ardından, İBB'nin yalnızca kreşin zemin katında bulunan spor salonuna ait 1,5 dakikalık kamera kaydını kamuoyuyla paylaşması dikkat çekti. Söz konusu görüntülerle İBB'nin kendini aklamaya çalıştığı değerlendirmeleri yapıldı.
AİLEYE FARKLI, KAMUOYUNA FARKLI KAMERA KAYITLARI
Ailenin daha önce yaptığı başvurularda, kendilerine olayın tamamına ilişkin herhangi bir kamera kaydının izletilmediği, yalnızca 1 Aralık 2024 tarihine ait giriş kata ilişkin yaklaşık 10 dakikalık bir görüntünün gösterildiği belirtildi. Aile, bu kayıtlarda darp seslerinin açık şekilde üst kattan geldiğini ifade etti. Öte yandan 3 yaşındaki çocuk U.'nun pedagoglar eşliğinde verdiği ifadede ise olayın ikinci katta gerçekleştiği bilgisi yer aldı.
GERÇEKLER SES KAYITLARIYLA ORTAYA ÇIKTI
CHP'li İBB daha önce kreşin her noktasının kameralarla kayıt altına alındığını savunurken, anne ise kendilerine izletilen görüntülerin kısa, time kodsuz ve olayın yaşandığı ikinci kata ait olmadığını söyledi. Anne,"Bize sadece giriş katın 10 dakikalık görüntüsü izletildi. Ancak kayıtlarda sesler ikinci kattan geliyordu. İBB yetkilileri 'görüntü yok' diyor ama ses yok diyemiyor"ifadelerini kullandı.
Ailenin, çocuklarına yönelik istismara ilişkin bulgulara kamera kayıtlarında yer alan ve üst kattan gelen seslerin temizlenmesiyle ulaştığı, olayın bu sesler üzerinden netleştiği öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Adli makamlarca yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği, dosyada kamera kayıtlarının tamamı, tanık beyanları ve pedagog raporlarının yer aldığı öğrenildi. Olay, hem adli boyutuyla hem de sonrasında yürütülen karşı hamlelerle Türkiye gündemindeki yerini korumayı sürdürüyor.