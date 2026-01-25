İBB kreşinde taciz skandalı: İmamoğlu’nun trollerinden kamera üzerinden algı operasyonu

CHP yönetiminin "örnek proje" olarak vitrine çıkardığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşlerinden birinde, 3 yaşındaki bir çocuğun darp ve cinsel istismara uğradığı iddiası kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Mağdur çocuğun Çocuk İzleme Merkezi'nde verdiği ifadeler savcılık dosyasına girerken, olayın ardından CHP'li İBB cephesinden paylaşılan sınırlı kamera görüntüleriyle Ekrem İmamoğlu 'nun trolleri ve fondaş medya adeta algı operasyonu yürüttü.

Savcılık sevk yazısında ayrıca, mağdur çocuk ile şüpheliler arasında iftira atmayı gerektirecek herhangi bir husumetin bulunmadığına, bunun da hayatın olağan akışına uygun olmadığına dikkat çekildi.

Çocuk, diğer şüpheliler Elif A., Ecem A. ve Beyza Z. hakkında ise, "Göğsümün üst kısmına sopayla vurdu", "Burnuma vurdu", "Dokunmaları kötü dokunmaydı" ifadelerini kullandı.

Mağdur çocuk ifadesinde, spor öğretmeni olduğu belirtilen şüpheli Özkan D. hakkında, "Spor öğretmeni beni sevmiyor, yaramazlık yaparsan seni döverim demişti", "Elbisemi indirdi", "Çıplakken kameraya çekti" şeklinde beyanda bulundu.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, mağdur çocuk U.A.B.'nin 31 Aralık 2025'te Çocuk İzleme Merkezi'nde verdiği ifade dosyaya girdi. Savcılığın sevk yazısında, çocuğun anlattığı cinsel içerikli eylemlere ilişkin beyanların, yaşı ve gelişim düzeyi dikkate alındığında hayatın olağan akışına aykırı şekilde kendiliğinden üretilemeyeceği vurgulandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDEN KİRLİ OPERASYON

Soruşturmanın en kritik başlıklarından biri ise kamera kayıtları oldu. Ailenin ilk başvurusu sonrasında, istismarın gerçekleştiği iddia edilen üst katta kamera olmadığı yönünde bilgi verildiği, ancak savcılığın talebiyle kreşe ait toplam 240 saatlik kamera kaydına el konulduğu öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından fondaş medya ve Ekrem İmamoğlu'na yakın sosyal medya hesapları, yalnızca 1 dakika 36 saniyelik kamera kaydı üzerinden sosyal medyada "iddialar çöktü" söylemiyle algı operasyonu başlattı. Oysa savcılığın teslim aldığı görüntülerin 240 saatlik geniş bir zaman dilimini kapsadığı, kamuoyuna servis edilen kısa kesitin ise soruşturmanın esasını yansıtmadığı belirtildi.