İBB kreşinde taciz skandalı! Darp raporu ortada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde 2025'in Aralık ayında 3 yaşındaki çocuğun darp ve cinsel istismar edildiği iddialarına yönelik Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, mağdur çocuk U.A.B.'nin 31 Aralık 2025'de Çocuk İzleme Merkezi'nde verdiği ifadesi yer aldı.

KAN DONDURAN İFADE

Mağdur çocuğun ifadesinde, şüpheli Ö.D.'ye ilişkin "Spor öğretmeni beni sevmiyor, 'yaramazlık yaparsan seni döverim' demişti bana", "Spor hocası bana bunları yaparken arkadaşlarım gördü", "Bir arkadaşımı sadece dövdü", "Elbisemi indirmişti", "Çıplakken kameraya çekmişti" şeklinde ifadeler söylediği belirtilirken, şüpheliler Elif A., Ecem A. ve Beyza Z.'ye ilişkin "Kreşteki öğretmen göğsümün üst kısmına sopayla vurdu", "Arkadaşıma ve bana b... dediler", "Onların ve spor hocasının dokunmaları kötü dokunmaydı", "Burnuma vurdu" gibi ifadeler söylediği kaydedildi.

TUTUKLANDI

Mağdur çocuğun öğretmenleri olan şüphelilerle aralarında iftira atmayı gerektirir bir husumet bulunma ihtimalinin güç olacağı aktarıldı. Adli görüşmeci, çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğunu ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunu söyledi.Adliyeye sevk edilen Ö.D. tutuklandı. E.A., E.A. ve B.Z. yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

UYKUDA VURMA DİYE AĞLIYORDU

Aileve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İBB'nin kreşinde darp ve istismara uğradığı iddia edilen U.A.B'nin ailesini ziyaret etti. Göktaş, "Duyduklarım gerçekten akıl dışıydı. Bu süreçle ilgili Bakanlık olarak teftişimizi başlattık. Ailemizin, çocuklarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. Günlerdir yaşadıkları stresi Bakan Göktaş'a anlatan minik U'nun annesi, "Yavrum uykusunda günlerce 'vurma' diye sayıkladı. Kreşteki öğretmenin adını duyunca ağlamaya ve kaşınmaya başlıyordu" dedi.

DARP RAPORU ORTADA

Minik U'nun kreşte gödüğü şiddet, doktor raporuyla da kesinlik kazandı. U, üç kadın öğretmenin kendisini defalarca dövdüğünü anlattı.

RUHSATI YOK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İBB yetkilileri, 2 yıl önce kreş ve anaokulu açtıklarını söylüyorlardı. Ancak ortada ruhsat, izin ve denetime dair bir süreç yoktu. Hukuk devletinde seyyar satıcı bile ruhsat alırken, çocukların emanet edildiği kurumların denetimsiz olması kabul edilemez. İBB'ye yazı gönderdik, ruhsat alın dedik, ancak eleştirildik" ifadelerini kullandı.

Haber: Mustafa Kaya