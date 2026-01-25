Her fırsatta yurt dışından yardım dilenen Özgür Özel'e Başkan Erdoğan'dan: 'Yeni mi uyandın'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan atırımların Açılış Töreni'nde konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert çıktı:

Devletimizin tüm kurumları Aydın'ı daha da kalkındırmanın mücadelesini veriyor. 'Yüzyılın Konut Projesi'nin kuralarını çekiyoruz. Aydın'da toplam 6 bin 900 konut yapıyoruz.

AVRUPA YAPAMAZDI

Ana muhalefetin başkanı çıkıp yine 'Bu evleri bitiremezler' diyecektir. Bunu deprem bölgesinde yaptıklarından dolayı biliyorum. 'Hükümet bu enkazın altında kalır' dediler. 'Evleri inşa edemez' dediler.

Aynı şeyi İzmir için de söylediler. Biz bütün enkazı kaldırdık. 7 gün 24 saat çalıştık. Yıl bitmeden 455 bininci konutu teslim ettik. Avrupa'da hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir şeyi başardık.

HANİ TRAKTÖR NEREDE?

Yolu nasıl olmuşsa Hatay'a düşmüş. Yapılanları gördüğünde söyledikleri aklına geliyor, herhalde bunların altında eziliyor. Ama özür dilemek yerine lafı dolaştırıyor. Çıkmış 3 yıl sonra 'Deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız' diyor.

455 bin konut yapılıyorken sen ne yapıyordun Özgür Efendi? 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Yeni mi uyandınız? Bunların ülkede ne olup bittiğinden haberleri yoktur. Her çiftçiye bedava traktör, her depremzedeye bedava ev diyorlardı. Ne oldu?"

Şimdi de emeklilerimizin üzerinden aynı şeyi yapıyorlar, bize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Çalışanları belediyelerin önünde eylem yapıyor, bunlar tropikal adalarda tatil yapıyorlar.

Madem emekçinin hakkını düşünüyorsunuz, çalışanlarınızın maaşlarını ödeseniz ya! Daha önce defalarca söyledim; bakın biz eserlerimizle konuşuyoruz...

KÜRESEL SİSTEMDE SORUNLAR VAR

Başkan Erdoğan, "Davos'taki konuşmalara baktığımızda küresel sisteme yönelik eleştirilerimizin batı dünyasında da karşılık bulduğunu görüyoruz. Bize küresel sistemi övenler, bugün sistemin sorunlarından bahsediyorlar. Bizi acımasızca eleştirenler, bugün bize hak veriyor" dedi.

Başkan Erdoğan, " Aydınlı kardeşlerimizin 'Topuklu Efesi' Özlem Çerçioğlu başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyor. Yatırımlarımızda emeği geçen bakanlıklarımıza, kurumlarımıza ve Aydın Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.