Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

AFAD Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ (25 OCAK 2026)

Tarih / Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) Büyüklük (ML) Yer / Lokasyon Tip 2026.01.25 19:13:25 37.1288 36.9233 2.3 4.0 Ataköy-Nurdağı (Gaziantep) İlksel 2026.01.25 18:34:36 39.1503 28.2900 8.0 2.1 Yüreğil-Sındırgı (Balıkesir) İlksel 2026.01.25 18:13:12 39.2240 29.1682 7.6 1.1 Yenipınar-Hisarcık (Kütahya) İlksel 2026.01.25 18:07:45 39.1053 27.9913 13.3 1.2 Sarılar-Akhisar (Manisa) İlksel 2026.01.25 17:45:55 39.1257 28.3367 8.8 1.4 Yüreğil-Sındırgı (Balıkesir) İlksel 2026.01.25 17:34:19 39.1787 28.9880 6.1 1.7 Eğirler-Simav (Kütahya) İlksel 2026.01.25 17:32:21 40.7730 31.8408 14.3 1.2 Sazakkınık (Bolu) İlksel 2026.01.25 17:29:24 39.2410 28.0768 14.5 1.7 Kozlu-Sındırgı (Balıkesir) İlksel 2026.01.25 17:27:00 39.1760 28.9677 13.1 1.5 Naşa-Simav (Kütahya) İlksel 2026.01.25 17:22:49 38.9783 28.2550 3.2 1.5 Kıran-Gördes (Manisa) İlksel