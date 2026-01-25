PODCAST CANLI YAYIN

Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ (25 OCAK 2026)

Tarih / SaatEnlem (N)Boylam (E)Derinlik (km)Büyüklük (ML)Yer / LokasyonTip
2026.01.25 19:13:2537.128836.92332.34.0Ataköy-Nurdağı (Gaziantep)İlksel
2026.01.25 18:34:3639.150328.29008.02.1Yüreğil-Sındırgı (Balıkesir)İlksel
2026.01.25 18:13:1239.224029.16827.61.1Yenipınar-Hisarcık (Kütahya)İlksel
2026.01.25 18:07:4539.105327.991313.31.2Sarılar-Akhisar (Manisa)İlksel
2026.01.25 17:45:5539.125728.33678.81.4Yüreğil-Sındırgı (Balıkesir)İlksel
2026.01.25 17:34:1939.178728.98806.11.7Eğirler-Simav (Kütahya)İlksel
2026.01.25 17:32:2140.773031.840814.31.2Sazakkınık (Bolu)İlksel
2026.01.25 17:29:2439.241028.076814.51.7Kozlu-Sındırgı (Balıkesir)İlksel
2026.01.25 17:27:0039.176028.967713.11.5Naşa-Simav (Kütahya)İlksel
2026.01.25 17:22:4938.978328.25503.21.5Kıran-Gördes (Manisa)İlksel

