Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ (25 OCAK 2026)
|Tarih / Saat
|Enlem (N)
|Boylam (E)
|Derinlik (km)
|Büyüklük (ML)
|Yer / Lokasyon
|Tip
|2026.01.25 19:13:25
|37.1288
|36.9233
|2.3
|4.0
|Ataköy-Nurdağı (Gaziantep)
|İlksel
|2026.01.25 18:34:36
|39.1503
|28.2900
|8.0
|2.1
|Yüreğil-Sındırgı (Balıkesir)
|İlksel
|2026.01.25 18:13:12
|39.2240
|29.1682
|7.6
|1.1
|Yenipınar-Hisarcık (Kütahya)
|İlksel
|2026.01.25 18:07:45
|39.1053
|27.9913
|13.3
|1.2
|Sarılar-Akhisar (Manisa)
|İlksel
|2026.01.25 17:45:55
|39.1257
|28.3367
|8.8
|1.4
|Yüreğil-Sındırgı (Balıkesir)
|İlksel
|2026.01.25 17:34:19
|39.1787
|28.9880
|6.1
|1.7
|Eğirler-Simav (Kütahya)
|İlksel
|2026.01.25 17:32:21
|40.7730
|31.8408
|14.3
|1.2
|Sazakkınık (Bolu)
|İlksel
|2026.01.25 17:29:24
|39.2410
|28.0768
|14.5
|1.7
|Kozlu-Sındırgı (Balıkesir)
|İlksel
|2026.01.25 17:27:00
|39.1760
|28.9677
|13.1
|1.5
|Naşa-Simav (Kütahya)
|İlksel
|2026.01.25 17:22:49
|38.9783
|28.2550
|3.2
|1.5
|Kıran-Gördes (Manisa)
|İlksel