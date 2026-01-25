Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde hain saldırı!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası önüne el yapımı patlayıcı atıldı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre olayda herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtilirken, maskeli iki şüphelinin kaçtığı ve güvenlik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.