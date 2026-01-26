Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.47'de yaşanan sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Sındırgı merkezli 4,4 büyüklüğündeki deprembaşta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.