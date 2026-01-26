Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD paylaşımı (sosyal medya)

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Sındırgı merkezli 4,4 büyüklüğündeki deprembaşta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.