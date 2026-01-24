Trump İran'daki olaylarda 4 binin üzerinde can kaybı yaşanmasının ardından uçak gemisi gönderdi

İran'ın tüm eyaletlerinde bir süredir devam eden protestoların acı bilançosu ortaya çıktı. Dışişleri Bakan Yardımcıları ve ilgili bürokratlar, TBMM Dışişleri Komisyonu'na, İran ve Suriye'deki gelişmeler ile ilgili sunum yaptı. Buna göre gösterilerde 4 binin üzerinde can kaybı oldu. 20 bin civarında yaralı, 20 civarında da gözaltı ve tutuklama var. Bakanlık yetkilileri, ABD ve İsrail'in müdahalesi durumunda bölge dengeleri altüst edecek kitlesel bir göç yaşanması endişesini paylaştı.

UÇAK GEMİSİ YOLDA

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sert söylemini sürdürdü. "Büyük bir donanma filosunun İran'a yöneldiğini" belirtti. İran'da infazların kendi taleplerinin ardından durdurulduğunu iddia eden Trump, "İnfazları gerçekleştirmeleri halinde vurmakla tehdit ettim. Bu yüzden vazgeçtiler. Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var, o yönde büyük bir filomuz var, neler olacağını göreceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz" diye konuştu.



ABD, Abraham Lincoln uçak gemisi ve 3 destroyerden oluşan filoyu Basra Körfezi'ne gönderdi.