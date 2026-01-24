Papel operasyonu: İstanbul merkezli 8 ildeki baskınlarda 37 kişi yakalandı

İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı "Kara para aklama" suçlamasıyla Seyhan İbrahim Yıldırım'ın sahibi olduğu Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik soruşturma başlattı. TCMB denetim raporları ve MASAK analizlerinde; yasa dışı bahis/forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin bu şirket aracılığı ile finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Bu işi de şirketteki yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görevli kişilerin yaptığı anlaşıldı.

PARA NAKLİ SUÇU

Şüphelilerin bu yöntemle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri belirlendi. İstanbul başta olmak üzere 8 ilde yapılan operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Papel ödeme kuruluşuna TMSF kayyum olarak atandı.

Haber: Batuhan Altınbaş ve Emir Somer