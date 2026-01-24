İstanbul'daki mekanlarda yasaklı madde alarmı: İşletmeciler çöpleri kontrol ediyor

İstanbul geceleri şu sıralar farklı bir telaşa girdi. Bir masaya oturuyorsun daha menü gelmeden konu belli. Malum uyuşturucu soruşturmaları. Kiminle konuşsam 'Gece hayatı nasıl?' diye soruyorum. Aldığım cevap hep aynı. 'Gece hayatı mı, yok, kalmadı' diyorlar. Mekanlar boş. Dayanamadım bir akşam çıktım baktım. Sokağın kendisi bile temkinli... Operasyonlar sonrası mekanları bir telaş almış durumda. Çünkü hiçbir mekan isminin soruşturma dosyalarında geçmesini istemiyor, bu nedenle çok sıkı önlemler alıyorlar. Eskiden müşterilerinin nasıl eğlendiğine, neler yaptığına bakmayan mekanlar, çok daha kontrollü davranmaya başladı. Artık tuvaletlerin önünde bile görevli bekliyor. İçeri giren çıkar çıkmaz çöpler toplanıyor. Peçetelere, bardak altlıklarına iki kere bakılıyor. Güvenlik kameraları her gün inceleniyor.

Garsonlar pür dikkat etrafı inceliyor, mekan sahipleri fısıltıyla konuşuyor. "Bizim haberimiz olmadan bir şey olmasın" diyorlar. Herkes sanki aynı anda hukuk fakültesinden mezun olmuş gibi davranıyor. Sürekli soruşturma üzerinden yorumlar yapılıyor. Daha da tuhafıma giden şey; mekanlarda duvarlara'uyuşturucu madde kullanmak yasaktır'diye yazılmaya başlanması. Zaten yasak. Zaten zararlı. Zaten aklı başında herkes bunun ne olduğunu biliyor ama mekanlar isimleri karışmasın soruşturmaya diye duvarlara yazmaya başlamış. Bir barın duvarında 'Başkasının bardağından içmeyiniz' yazısını bile gördüm. Normalde yazılmaz böyle bir şey, öyle değil mi, insan bilir bunun yapılmayacağını, arkadaşınız dahi olsa içilmemesi gerektiğini. Sağduyu tabelaya dönüşmüş durumda. Hayatın temel refleksleri büyük harflerle hatırlatılıyor. Sanki toplum ilkokul üçüncü sınıfa geri döndü. Mekanların panik hali ne olacak ilerleyen günlerde göreceğiz.

Gece Kulübü (takvim.com.tr)

'KAYNAK' POZİTİF ÇIKARSA

Masalarda konuşulan bir başka konu var ki orada kahkaha kopuyor. Takma saç, kaynak postiş meselesi.'Ya bu saçta bir şey çıkarsa'diyorlar. Test edenler var takma saçını, şimdiye kadar adli tıptan böyle bir vaka çıkmadı ama postişçilerin işi zor bundan sonra. Kimse başkasının saçını kafasında taşımak istemez. O saç çok gerçek duruyor ama bu saç kimin, aman dikkat! Gülüyoruz evet. Gülmeye de ihtiyacımız var.

Konuyu köşesine taşıyan Funda Karayel ek olarak şu ifadelere yer verdi:

Ama işin özü şu: Bu soruşturmanın destekçisiyiz. Gece hayatı temizleniyor. Temizlenmeli de. Sadece mekanlar değil, alışkanlıklar da. İstanbul geceleri şu sıralar eğlenceli değil belki. Ama dürüst. Panik ama umutlu. Temiz gelecek için çalışılıyor. Masalarda kahkaha var ama farkındalık da. Hale bak diyoruz ama belki de tam da bu hale bakarak düzeleceğiz.