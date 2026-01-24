Esenyurt’ta aracını polisin üzerine alkollü sürücü tutuklandı

İstanbul Esenyurt D-100 Karayolu'nda alkollü sürücü polisin üzerine araba sürdü.

Olay, 23 Ocak Cuma günü saat 01.00 sıralarında Esenyurt D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim ve takip çalışmaları sırasında, Avcılar yönünden Edirne istikametine doğru makas atarak ilerleyen araca dur ihtarında bulunuldu.

Esenyurt’ta alkollü sürücü aracı polisin üzerine sürdü: İşte o anlar!

ARACI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Seyir halindeki araç Esenyurt bölgesinde durakladığı sırada, ekip aracından inen polis memuruna üstüne doğru aracı sürdü. Şüpheli araçla yeniden kaçmaya başladı. Kaçışı engellemek amacıyla polis memuru tarafından aracın lastiğine bir el ateş edildi. Şüpheli araçla D-100 Karayolu'ndan ayrılarak Esenyurt bölgesinde drift attığı, sesli ve ışıklı ikazlara rağmen kaçışın sürdürdüğü, ardından da yeniden D-100'e bağlanarak Beylikdüzü yönüne kaçtığı tespit edildi.