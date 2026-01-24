CHP içinde çatlaklar büyüyor! İmamoğlu Silivri'de yalnız kaldı | Hırsız için parti desteği bitti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin itiraf gibi bir açıklama yaptı. Özel bir televizyon kanalında "İBB'de mutlaka yolsuz, hırsız, rüşvetçi vardır" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan, ise CHP'nin mitinglerini eleştirip, "Yiğidim aslanım romantizmiyle insanları motive edemiyorsun. Hava soğuk, ulaşım problemi var. İnsanlar 5 saat orada bekliyor. Her Çarşamba buna dayanılmaz ki" dedi. CHP yönetimi ile İBB arasındaki görüş ayrılıkları bir kez daha günyüzüne çıktı.

İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasıyla ilgili açtığı davayı, İstanbul 5. İdare Mahkemesi reddetti.