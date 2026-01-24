Bayğaralar Organize Suç Örgütü'ne operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 12 şüpheli tutuklandı

Bayğaralar organize suç örgütüne operasyon, Takvim.com.tr

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bayğaralar Organize Suç Örgütünün Antalya'daki yapılanmasına yönelik düzenlediğimiz operasyonda 15 şüpheliyi yakaladık.

Antalya'da "Bayğaralar" operasyonu: 12 tutuklama!

Şüphelilerden;

12'si TUTUKLANDI.

3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce; elebaşılığını R.B.'nin (Yurtdışı Tutuklu) yaptığı Bayğaralar Organize Suç Örgütünün, Antalya yapılanmasının yöneticisi olan H.A. ile birlikte hareket eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.