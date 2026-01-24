Başkan Erdoğan Aydın Şehir Hastanesi'ni hizmete alacak

HASTANEYİ ZİYARET EDECEK Atatürk Kent Meydanı'nda yapılacak olan toplu açılış töreninin ardından Başkan Erdoğan'ın hastaneyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Aydın Şehir Hastanesi (İHA)



AYDA 450 BİN HASTAYA HİZMET VERECEK



Resmi açılışın ardından ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet verecek Aydın Şehir Hastanesi'nin, Aydın ve Ege Bölgesi'nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi bekleniyor.

EV SAHİBİ TÜRKİYE KURA TÖRENİNE KATILACAK



Ayrıca "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında Aydın'da inşa edilecek 6 bin 973 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimini başlatacak. Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende Aydınlılara hitap edecek olan Erdoğan, gündemdeki konulara dair açıklamalarda da bulunacak.

Erdoğan ziyaret kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne de gitmesi, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan şehirdeki çalışmalarla ilgili bilgi alması da bekleniyor.