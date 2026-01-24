Başkan Erdoğan Aydın Şehir Hastanesi'ni hizmete alacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Aydın'da 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi başta olmak üzere kentte yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılacak. Ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet vermesi beklenen hastaneyle birlikte 11 yeni sağlık tesisi de hizmete alınacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık bir aranın ardından Aydın'ı ziyaret edecek.
AYDIN ŞEHİR HASTANESİ AÇILIYOR
Başkan Erdoğan, 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi başta olmak üzere kentte yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılacak.
11 SAĞLIK TESİS HİZMETE ALINACAK
Bin 300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi'nin yanında 11 yeni sağlık tesisi de hizmete alınacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Aydın Şehir Hastanesi'nde hazırlıklar tamamlanırken, hastane bayraklarla donatıldı.
HASTANEYİ ZİYARET EDECEK
Atatürk Kent Meydanı'nda yapılacak olan toplu açılış töreninin ardından Başkan Erdoğan'ın hastaneyi ziyaret etmesi bekleniyor.
AYDA 450 BİN HASTAYA HİZMET VERECEK
Resmi açılışın ardından ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet verecek Aydın Şehir Hastanesi'nin, Aydın ve Ege Bölgesi'nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi bekleniyor.
EV SAHİBİ TÜRKİYE KURA TÖRENİNE KATILACAK
Ayrıca "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında Aydın'da inşa edilecek 6 bin 973 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimini başlatacak. Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende Aydınlılara hitap edecek olan Erdoğan, gündemdeki konulara dair açıklamalarda da bulunacak.
Erdoğan ziyaret kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne de gitmesi, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan şehirdeki çalışmalarla ilgili bilgi alması da bekleniyor.