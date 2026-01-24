Bakan Kurum’dan Özel’e sert tepki: "Eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin eser üretmekte zorlandığını savunarak, Özel'in açıklamalarını eleştirdi. Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor. Özgür Özel her yerde bozuk plak gibi Murat Kurum da Murat Kurum. Ben senin derdini biliyorum. Senin derdin, deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut. Senin derdin, milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor."

Bakan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen konut projeleri ile sosyal konut çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.