Aydın'da 87.5 milyar liralık yatırım! Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e ayar: 3 yıldır neredeydin | "Küresel nizam kökten çatırdıyor"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenen Başkan Erdoğan, "455 bin konut yapılıyorken sen ne yapıyordun Özgür efendi. 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Yeni mi ayıldınız." ifadelerini kullandı. Dünyada yaşanan gelişmelere de değerlendiren Erdoğan, "İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan küresel nizamın kökten çatırdadığını belirterek, "Yıllardır konforlu bir coğrafyada bulunmanın keyfini çıkaran ülkeler, ilk defa hayatın gerçekleriyle yüzleşiyor." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen, "Ev Sahibi Türkiye" 6 bin 973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, dün hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Mehmet Altay'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.Başkan Erdoğan Aydın'da Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı
Aydın'ın Büyük Menderes'in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle, çalışkan insanıyla Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, Adnan Menderes'in demokrasi bayrağını yükselttiği ve kalesi olarak gösterdiği Aydın'ın gönüllerinde müstesna bir yerinin olduğunu belirtti.
Tarih ve medeniyet kokan ovası, dağı, deniziyle, eşsiz güzelliklere sahip Aydın'da olmanın bahtiyarlığını yaşadığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizi bağrınıza bastınız, kucakladınız. Bugün bir kez daha efeler şehri, merhum Menderes'in şehri olduğunuzu gösterdiniz. Coşkunuz, dayanışmanız, sevginiz, heyecanınız, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin şu güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içindeyiz. Aydın'a mahcup olmamak, Aydın'ı mahcup etmemek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Büyükşehir belediyemiz bir taraftan, valiliğimiz diğer taraftan, bakanlıklarımız öbür taraftan Aydın için seferber olmuş durumdalar. Devletimizin tüm kurumları tam bir işbirliği içinde, koordinasyon içinde Aydın'ı daha da güzelleştirmenin kalkındırmanın mücadelesini veriyor."
"KONUTLARIMIZIN İLK TESLİMATLARINI 2027'NİN MART AYINDAN İTİBAREN YAPMAK NİYETİNDEYİZ"
Erdoğan, bugün, toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları şehrin hizmetine sunduklarını ifade etti.
"Ev Sahibi Türkiye"sloganıyla bir konut projesi başlattıklarını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:
"Projemizle ülkemiz genelinde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Ayrıca 500 mahalle konağını, 500 anaokulunu, aile sağlığı merkezlerini, gündüz bakımevlerini, taziyeevlerini, misafirhaneleri ve spor salonlarını da sosyal konutlarla birlikte Türkiye'mize kazandıracağız. Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerine geçen ay başladık. Bugün de Aydın'da merkezde 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 873 olmak üzere toplam 6 bin 973 konutun kurasını çekiyoruz. Konutlarımızın ilk teslimatlarını 2027 yılının mart ayından itibaren yapmak niyetindeyiz. Sosyal konutlarımız, şimdiden Aydınlı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun."
"MİLLETE MAHCUP OLMAMAK İÇİN ADETA ÇIRPINDIK
Yapılacak bu konutların anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmeyi Allah'tan dileyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Şimdi ana muhalefetin genel başkanı yine çıkıp 'bu evleri bitiremezler' diyecektir. Kendisinin bile inanmadığı bir sürü abuk sabuk argümanı öne sürerek, bu evlerin niçin yapılamayacağını millete anlatmaya çalışacaktır. Bunu nereden mi biliyorum, aynısını deprem bölgesinde yaptı da ondan biliyorum. Hatırlayın, 6 Şubat depreminden sonra bize neler neler söylediler. 'Hükümet bu enkazın altında kalır, bunlar enkazı kaldıramaz, evleri inşa edemezler' dediler. Aynı şeyi İzmir için de söylediler. Peki İzmir'de, o depremde, biz bütün enkazı kaldırdık mı? Vatandaşlarımızı hamdolsun o konutlara yerleştirdik mi? Dünyanın en büyük şantiyesini deprem bölgemizde kurarak, 7 gün, 24 saat esasıyla çalıştık, çabaladık, millete mahcup olmamak için adeta çırpındık."
ÖZEL'E TEPKİ: NEREDEYDİN ÖZGÜR EFENDİ?
Başkan Erdoğan, 27 Aralık'ta, yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarlarını Hatay'da hak sahiplerine teslim ettiklerini anımsattı.
Millete söz verdiklerini, sözlerini de yerine getirdiklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Avrupası dahil dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir yükü alnımızın akıyla sırtladık. Geçenlerde nasıl olduysa CHP Genel Başkanı'nın yolu Hatay'a düşmüş. Baktım orada kendince yaşadığı utancı gizlemeye çalışıyor. Hatay'da yapılan işleri gördükçe konutları, yolları, caddeleri, okulları, hastaneleri, ticarethaneleri gördükçe vakti zamanında ettiği o büyük laflar aklına geliyor ve herhalde onların altında eziliyor. Normalde bizden açıkça özür dilemesi gerekirken, lafı eğip bükerek işin içinden ayrılmak istiyor, sıyrılmak istiyor. Daha fazla pot kırmasa aslında bu yaptığı anlaşılabilir. Fakat bu zat, depremin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra çıkıyor, 'deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız' diyor. İyi hoş da sormazlar mı sana? 'Üç yıldır neredeydin Özgür efendi?' Sormazlar mı, 455 bin konut yapılıyorken sen neyle meşguldün Özgür efendi? Deprem bölgesine sahip çıkmak şimdi mi aklınıza geldi? Neredeyse üç yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Hayırdır, daha yeni mi ayıldınız? İnşa ve ihya çalışmaları bitmek üzere ama CHP Genel Başkanı'nın aklına deprem bölgesine sahip çıkmak daha yeni geliyor. Hep söylüyorum, bunların ülkede ne olup bittiğinden inanın haberleri yok. Bunlar, bizim verdiğimiz sözleri, kendilerinin bedava traktör vaatleri gibi zannediyorlar. Her çiftçiye bedava traktör, her depremzedeye bedava ev vereceklerdi ama bütün işleri gibi, onlar yalan oldu."
"NE EMEKLİ UMURLARINDA NE MAAŞ YERİNE HARÇLIK VERDİKLERİ İŞÇİLER"
Erdoğan, ana muhalefetin emekliler üzerinden bir istismar arayışı içinde olduğunu dile getirdi.
"Yönettikleri belediyelerde işçiye maaş yerine harçlık veren kendileri değilmiş gibi emeklilerimizi, hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Emekçiler, maaşlarını alamadıkları belediye önünde eylem yapıyor. Bunlar ya tropikal adalarda keyif çatıyor ya da Meclis'i panayır yerine çeviriyor. Madem emekçinin, emeklinin hakkını düşünüyorsunuz, Ankara'da kürsü basacağınıza belediye çalışanlarının maaşlarını düzenli ödeseniz ya. Maalesef işte böyle tutarsızlar. Ne emekli umurlarında ne maaş yerine harçlık verdikleri işçiler. Bunların tek bildiği hakaret etmek, çamur atmak, karalamak, kabir başında rakı kadehi tokuşturup, milletin parasıyla tropik adalarda keyif çatmak."
İnşa ettikleri eserlerle, ülkeye kazandırdıkları hizmet ve projelerle konuştuklarını vurgulayan Erdoğan, "Eğer bulabiliyorsanız siz de eserlerinizden bahsedin. Siz de hizmetlerinizden bahsedin Özgür efendi. Türkiye için bugüne kadar hangi katma değeri ürettiniz? Eğer cesaretiniz varsa gelin ondan bahsedin. Yapabiliyorsanız bizimle laf değil, eser yarıştırın, hizmet yarıştırın. Ege'nin incisi Aydın'dan bir kez daha ilan ediyorum, nasıl 455 bin konutu söz verdiğimiz gibi yaptıysak, 500 bin sosyal konutu da aynı hızla, aynı kararlılıkla inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, sosyal konut projesi tamamlandıktan sonra Aydın'a gelip yeni yuvalarına kavuşan hak sahipleriyle de buluşacaklarını belirterek, "Bugün ayrıca farklı mahallelerimizde inşası tamamlanan 1467 konut ve 15 iş yerini Aydınlı kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz. 64 bin metrekare alana sahip 4 millet bahçemizi hizmete açmıştık, 123 bin metrekare alanda yapımı devam eden 4 millet bahçemizi daha inşallah çok kısa süre içinde tamamlayacağız." bilgisini verdi.
"GURUR VERİCİ BİR ŞİFA MERKEZİNİ AYDINIMIZA KAZANDIRIYORUZ"
Yeni açılan Aydın Şehir Hastanesinin her açıdan Aydın'a layık bir eser olduğunu belirten Erdoğan,"İçerisinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. 65,5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip Aydın Şehir Hastanemizde 2 bin 269 araçlık açık ve kapalı iki adet otoparkımız bulunuyor. Nükleer tıp merkeziyle, 45 diyaliz cihazıyla, 16 yanık yatak sayısıyla, toplam 250 yoğun bakım yatağıyla, 3 MR, 3 tomografi cihazıyla her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydınımıza kazandırıyoruz." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesinin aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi de olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Hem nitelikli kadrosuyla Aydın halkına sağlık hizmeti sunacak hem de ülkemize tıp alanında kadro yetiştirecek. Benim Aydınlı kardeşim birinci sınıf sağlık hizmetini başka yere gitmeden kendi şehrinde alacak. Aralarında 75 yataklı Çine Devlet Hastanemizin, Didim Devlet Hastanemizin 75 yataklı ek binasının, Nazilli'de 40 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin de olduğu diğer sağlık yatırımlarımızın da şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hizmete sunduğumuz eğitim kurumları, hükümet konakları, spor tesisleri, köprüler, 276 kilometre uzunluğunda sinyalizasyon projesi, yangın havuzu ve göletlerin de Aydın'a hayırlı olmasını diliyorum."
Aydın Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarına da değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aydınlı kardeşlerimin 'Topuklu Efesi' Özlem Çerçioğlu, maşallah sosyal belediyecilik alanında başarı çıtasını sürekli yükseğe taşıyor. Büyükşehir Belediyemizin 8 adet projesini bugün hizmete veriyoruz. İncirliova ve Kuyucak'ta 2 adet çocuk gelişim merkezimiz tamamlandı. Efeler'de tekstil alanı içerisindeki tescilli binalarımızın restorasyonu yapıldı. Belediyemiz Didim'de huzurevimizi güçlendirdi, kültür merkezimizin bakım ve onarımını başarıyla bitirdi. Ayrıca Nazilli ilçemizin 2'nci, Aydın'ın 7'nci otizm merkezi tamamlandı. Nazilli'de diş sağlığı polikliniği, Efeler'de Acarlar-Şehir Hastanesi yolunun ve Hayvan Doğal Yaşam Alanı'mızın birinci etabının bakım işleri bitti. Bunları da sizlerin istifadesine sunuyoruz. Bu yatırımlardan emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Yüklenici firmalarımızla birlikte şantiyede fedakarca ter döken işçi, mimar ve mühendis kardeşlerimizin tamamına gönülden teşekkür ediyorum."
"GÜCÜN HUKUKUNUN EGEMEN OLDUĞU BİR YAPIYA DOĞRU HIZLA İLERLİYORUZ"
Başkan Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan küresel nizamın kökten çatırdadığını belirterek, "Hukukun gücü yerine gücün hukukunun egemen olduğu bir yapıya doğru hızla ilerliyoruz."dedi.
Yıllardır konforlu bir coğrafyada bulunmanın keyfini çıkaran ülkelerin ilk defa hayatın gerçekleriyle yüzleştiğine dikkati çeken Erdoğan, "Bizim senelerdir uğraştığımız meselelerin çok küçük bir kısmıyla onlar da burun buruna gelmeye başladı. Davos'taki tartışmalara baktığımızda küresel sisteme yönelik yaptığımız eleştirilerin artık Batı dünyasında da karşılık bulduğunu görüyoruz. Düne kadar bize küresel sistemi öven Batılı liderler, bugün çarpıklıktan, adaletsizlikten, sistemin sorunlarından bahsediyorlar. Bizi acımasızca eleştirenler, görüyorum ki bugün bize hak veriyor." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Suriye'deki mazlumlara sahip çıktıkları için 13 yıl boyunca kendilerine denilmedik laf kalmadığına değinerek, şöyle devam etti:
"'Türkiye yalnızlaşıyor.' dediler. 'Türkiye, Orta Doğu bataklığına saplanıyor.' dediler. Hatta ülkemizi 'DEAŞ terör örgütüne destek vermekle' suçladılar. Peki sonuçta ne oldu? Suriye'de zalim rejim devrildi, zulüm bitti. Elinde 1 milyona yakın Suriyelinin kanı olan bir yönetim yerine, Türkiye'nin çok yakın dostu bir hükümet geldi. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın dirayetli liderliğinde, ülkemizin de güçlü desteğiyle şimdi Suriye hızla toparlanıyor. 13,5 yıllık çatışmaların ardından güvenlik ve istikrar yeniden sağlanıyor. Terör örgütleri işgal ettikleri yerlerden Suriye Ordusu tarafından yavaş yavaş çıkartılıyor.
Eski rejim döneminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimiz yeni Suriye'nin asli parçası oluyor, hakları en üst seviyede teslim ediliyor. Türkmen kardeşlerimiz aynı şekilde yeni yönetimde çok önemli görevler üstleniyor. DEAŞ denilen terör örgütüyle, bu belayla mücadele eskisinden bile daha güçlü ve kararlı bir hale geliyor. Bölgemizde her türlü terörün kökü hamdolsun kurutuluyor. Yani yıllardır ülkemiz için endişe kaynağı olan sorunlar birer birer çözüme kavuşuyor. Tarihin doğru tarafında durmamızın, Müslümanlığımızın gereğini yerine getirmemizin, komşuluk hukukuna riayet etmemizin meyvelerini hamdolsun topluyoruz. Halep'te, Hama'da, Humus'ta, Afrin'de, İdlib'de milyonlar cıvıl cıvıl Türkçe konuşuyor, Türkiye'yi konuşuyor. Bize hayır duaları ediyor. İnşallah çok daha iyi olacak."
"86 MİLYON OLARAK BİRBİRİMİZE KENETLENECEĞİZ"
Başkan Erdoğan,"Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tehdidi tamamen ortadan kalkınca sadece Suriye halkı değil, tüm bölgemiz rahatlayacak. Suriye bölgede bir refah ve istikrar adasına dönüştükçe bundan hepimiz istifade edeceğiz. Bir bütün ve güvenli Suriye'nin kazananı Araplar, Türkmenler, Kürtler, Nusayriler, Dürziler, Hristiyanlar ve diğer tüm Suriye vatandaşları olacak. Bunun için önce 86 milyon olarak birbirimize kenetleneceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız." dedi.
İslam kardeşliğinin ortak faydasında bölgedeki halklarla bir araya geleceklerini ifade eden Erdoğan, sağduyulu, sabırlı ve soğukkanlı davranacaklarını, oyuna gelmeyeceklerini, sosyal medyadan körüklenmek istenen fitne ateşine karşı uyanık olacaklarını vurguladı.
Erdoğan, kutuplaşmanın, kamplaşmanın hem kendilerine hem de bölgeye acıdan başka bir şey getirmeyeceğini, etnik köken ve mezhep üzerinden gerilimin coğrafyalarına sadece hüzün ve gözyaşı getireceğini söyledi.
Hükümet olarak, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ne yaptıklarını çok iyi bildiklerini vurgulayan Erdoğan, "İç siyasette de dış politikada da Terörsüz Türkiye sürecinde de attığımız her adımı hesaplıyor, ölçüyor, biçiyor, ondan sonra harekete geçiyoruz. Bugüne kadar ne ülkemizin ne milletimizin kılına dahi zarar getirmedik. Çevremizdeki ülkeleri tesiri altına alan yangının ülkemize sıçramasına, Allah korusun bize de sirayet etmesine izin vermedik." diye konuştu.
"AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI'NIN TİCARİ UÇUŞLARA AÇILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI BAŞLATIYORUZ"
Erdoğan, çok zorlu süreçleri çok başarılı şekilde yönettiklerine dikkati çekerek, "Bunu da siz Aydınlı kardeşlerimizin desteği ve duası sayesinde başardık. Şundan milletim emin olsun, Türkiye ehil kadroların yönetimindedir. Türkiye tecrübeli kadroların idaresindedir. Türkiye AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın riyasetinde tam bir güven içindedir. Rabb'im bizi milletimize hizmet yolundan ayırmasın, Rabb'im Aydınımızı daha nice güzel hizmetlerle buluşturmayı bizlere nasip etsin diyorum." ifadelerini kullandı.
Aydın halkına müjde vermek istediğini aktaran Erdoğan, "Değerli kardeşlerim Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Ulaştırma Bakanıma gerekli talimatı verdim, hayırlı, uğurlu olsun. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız tüm eserlerin Aydınımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıran bakanlıklarımıza, Aydın Büyükşehir Belediyemize, kurumlarımıza, firmalarımıza, mühendislerimize, işçisine, herkese, her bir kardeşime tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılış törenine geçildi.
Erdoğan, Çine Devlet Hastanesi ve Nazilli Sağlık Kompleksi'nin açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Aydın'da yapımı tamamlanan 1482 konuttan 10'unun anahtarını hak sahibi ailelere teslim etti.
Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Aydın'da yapılacak 6 bin 973 konutun kurasını butona basarak noter huzurunda çekti.
Yapılan duanın ardından kurdele kesilerek yapımı tamamlanan tesislerin açılışı gerçekleştirildi.
Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Efkan Ala, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ahmet Büyükgümüş, Mustafa Demir ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.
Başkan Erdoğan, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.