Küresel krizlerin tetikçisi ABD! Dünyayı sözde barış diplomasisi adı altında silahlandırıyor

ABD, küresel krizleri "barış diplomasisiyle"değil, silah ticaretiyle yönetiyor. Savunma ve Dışişleri Bakanlığı verileri, özellikle 2025'in son çeyreğinde Washington'un Orta Doğu'dan Asya-Pasifik'e, Avrupa'dan Afrika'ya kadar uzanan geniş bir hatta milyarlarca dolarlık silah ve askeri teknoloji satışına onay verdiğini ortaya koyuyor.

Savaş uçakları, uzun menzilli füzeler, hava savunma sistemleri, İHA'lar, radar ve komuta-kontrol altyapıları gibi yüksek maliyetli silah paketleri, kriz ve gerilimin eksik olmadığı bölgelere yönlendiriliyor. ABD'nin silah satışları, küresel ve jeopolitik gerilimlerin haritası incelendiğinde, ABD'nin silah sattığı ülkelerin neredeyse tamamının küresel güvenlik fay hatları üzerinde yer alması dikkat çekiyor.