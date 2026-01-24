ABD basını yazdı: Türkiye liderliğinde bölgede yeni bir düzen kuruluyor!

Türkiye, Suriye'de, Gazze'de ve İran'da diploması ataklarını sürdürdü. Bölgedeki gelişmeler konusunda, danışılan ve görüşleri alınan ülke oldu. Özellikle son günlerde Suriye'de PKK/YPG varlığının silinmesi, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan arasında yapılan stratejik anlaşma, ABD basınında ele alındı. Wall Street Journal, Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyonların başarıyla sonuçlanmasının ardından ABD ordusunun Suriye'deki misyonunun sürdürülebilirliğini sorgulamaya başladığını yazdı. Türkiye'nin bölgede oyun kurucu olduğunu vurguladı. ABD merkezli The National Interest internet sitesinde yayımlanan Türkiye'ye yönelik kapsamlı bir analizde ise Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan ile sessizce siyasi ve askeri bir ittifak kurma yolunda olduğu hatırlatıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

ESKİ DÜZEN BİTTİ!

Analizde, ABD'nin bölgedeki etkisinin azaldığı ve Türkiye liderliğinde yeni bir düzenin doğduğu anlatıldı. Söz konusu analizde, bu yeni ittifakın Orta Doğu'nun geleceğinde ABD'den çok daha etkili bir aktör olmasının muhtemel olduğu dile getirildi. ABD destekli eski düzenin yerle bir olduğu vurgulanan analizde, bölgede değişen dinamikler nedeniyle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin yeni bir koalisyon kurmaya çalıştığı aktarıldı. Habere göre, kurulan bu koalisyon yakın ve orta vadede iki önemli jeopolitik işlevi yerine getirmek üzere tasarlandı. Hedeflerden ilkinin, giderek dengesizleşen İsrail'in caydırılması olduğu belirtildi. İkinci hedefin ise üç ülkenin çok farklı bir Orta Doğu'yu daha iyi şekillendirebilmeleri için yeterince büyük bir blok halinde bir araya gelmeyi amaçlaması olduğu vurgulandı. Türkiye'nin konumuna özel bir parantez açılan haberde, Ankara'nın savunma sanayisi ile büyük ilerleme kaydettiği ve NATO'da önemli bir askeri güce sahip olduğunun altı çizildi.