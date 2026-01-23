PODCAST CANLI YAYIN

Tekirdağ'da "tabancalı çocuk" korkusu: Oyuncak çıktı

Tekirdağ'da ellerinde silahla gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden çocuklara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ekipler harekete geçti. Görüntülerdeki 4 çocuk kısa sürede tespit edilirken ele geçirilen tabancaların boncuk atar plastik olduğu belirlendi.

Tekirdağ'da "eli tabancalı" çocuk görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Nusratiye Sokak'ta 22 Ocak'ta ellerinde silah bulunan çocukların gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede videodaki çocukların D.E. (17), G.E. (13), O.T.P. (16) ve M.T. (13) olduğu belirlendi.

Tekirdağ'da çocukların elindeki tabancaların oyuncak olduğu ortaya çıktı

TABACANLAR OYUNCAK ÇIKTI
Ekiplerce yapılan çalışmada iki çocuğun elinde görülen tabancalar ele geçirildi. Söz konusu silahların boncuk atar plastik tabanca olduğu tespit edildi.

Tekirdağ'da çocukların elindeki tabancaların oyuncak olduğu ortaya çıktıÇOCUKLARAİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Kimlik tespitleri tamamlanan çocuklar, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

