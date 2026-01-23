“Sakaraltı Sakarüstü” hesabına operasyon: 2 tutuklama
Muğla’da, Başkan Erdoğan ile kamu görevlileri ve siyasilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddia edilen “Sakaraltı Sakarüstü” adlı sanal medya hesabına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ruhi Kürşat Keskin ve Cemal Demirtaş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ve içeriklere ilişkin çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.