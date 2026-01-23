Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay hayatını kaybetti
Bir süredir kanser tedavisi gören eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay’ın vefatının ardından AK Parti teşkilatı ile siyasi isimler peş peşe taziye mesajı yayımladı
Bir süredir kanser tedavisi gören Altay, 16 Ocak'ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisine 20 Ocak'tan bu yana yoğun bakım servisinde devam edilen Altay, bugün yaşamını yitirdi.
AK Parti Uşak İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Altay'ın cenazesinin yarın Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.
ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:"24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz, çok kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ı kaybetmekten çok büyük üzüntü duyduk. Değerli ailesinin ve teşkilatımızın başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:"Önceki dönemler Uşak Milletvekilimiz, değerli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Mehmet kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "TBMM çatısı altında uzun süre birlikte görev yaptığımız, 24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz Mehmet Altay'ın vefatını teessürle öğrendim. Değerli dava ve yol arkadaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."
Burhanettin Duran: "24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz Sayın Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve AK Parti camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda,"Önceki dönem AK Parti Uşak Milletvekili, değerli kardeşimiz Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.