Daltonlar’a uluslararası operasyon! Dalton İntizar tutuklandı
Daltonlar Suç Örgütü üyesi “Dalton İntizar” kod adlı İntizar Babaniyazov, Azerbaycan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın göreve başlamasının ardından silahlı çetelere yönelik kararlı mücadele sürecine giren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne yönelik bir operasyon daha gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, Daltonlar Suç Örgütü üyesi olduğu belirtilen ve "Dalton İntizar" kod adını kullanan İntizar Babaniyazov, Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
YURT DIŞI YAPILANMASINDA AKTİF ROL OYNUYORDU
Türkmenistan uyruklu olan ve profesyonel Kafes Dövüşçülüğü yaptığı belirtilen Babaniyazov, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.
Soruşturma kapsamında, İntizar Babaniyazov'un Daltonlar Suç Örgütü'nün yeni hedefi olarak tanımlanan ve örgütlenme faaliyetleri yürüttüğü "Yurt Dışı Yapılanmaları" içinde yer aldığı belirtildi. Bu yapı kapsamında, görüntülü ve sesli aramalarla kişileri tehdit ederek Daltonlar Suç Örgütü adına para talep eden üyeler arasında bulunduğu ifade edildi.
ÖRGÜTÜN TALİMATÇISI ÇIKTI
Ayrıca "Dalton İntizar" kod adlı Babaniyazov'un, İstanbul'da Daltonlar Suç Örgütü adına gerçekleştirilen bazı silahlı saldırıların talimatını veren isim olduğu da iddialar arasında yer aldı.