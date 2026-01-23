Daltonlar’a uluslararası operasyon! Dalton İntizar tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın göreve başlamasının ardından silahlı çetelere yönelik kararlı mücadele sürecine giren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne yönelik bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Daltonlar Suç Örgütü üyesi olduğu belirtilen ve "Dalton İntizar" kod adını kullanan İntizar Babaniyazov, Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

YURT DIŞI YAPILANMASINDA AKTİF ROL OYNUYORDU Türkmenistan uyruklu olan ve profesyonel Kafes Dövüşçülüğü yaptığı belirtilen Babaniyazov, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.