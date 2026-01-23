CHP'li İBB’de Levent vurgunu! Yeşil alan imara açılınca 2 milyar dolarlık rant patladı

İstanbulBüyükşehir Belediyesi'nde AK Parti'nin meclis çoğunluğuna sahip olduğu dönemde imar planları yeşil alana dönüştürülen 36 bin metrekarelik Levent İETT Garajı alanı, rant sahası oldu. Ocak ayında gerçekleşen İBB Meclisi'nde CHP'lilerin oy çokluğuyla bu alan imara açıldı. Zemin üstü 50 kat olacak şekilde 3 emsal ile 120–150 bin metrekare olarak Meclis'ten geçirilen imar planıyla 2 milyar dolarlık (86.58 milyar TL) rant oluşturuldu. İmamoğlu'nun İETT Garajı'nın da içinde olduğu benzer nitelikteki yaklaşık 12 alanın Meclis'te park olarak düzenlenmesine yönelik kararları veto ettiği de ortaya çıktı. İBB Meclisi İmar Komisyonu Üyesi Yüksek Mimar Eyüp Dursun, satılabilir nitelikteki alanın yaklaşık 31 bin metrekare olduğunu ifade etti. Geçmişte CHP'lilerin bu alanın park olması için eylemler yaptığını da hatırlattı.

Haber: Barış Savaş