Başkan Erdoğan net konuştu! "Üreten Türkiye dünyaya meydan okuyor"

BAŞKANRecep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı:

ÜSTADNecip Fazıl, 1940'lı yıllardaki bir yazısında "100 yıldan beri bir toplu iğne yapmaktan bile aciz yaşayan bu milleti, radyosunu, otomobilini, traktörünü, dikiş makinesini yapmaya zorlayacak bir nizam. 'İstersen bunları tenekeden yap ama kendin yap' diyecek bir nizam" demişti.

UZUNyıllar münevverlerimizin hayali buydu. Toplu iğne dahi olsa, tenekeden dahi olsa kendisi yapan, kendisi üreten bir Türkiye.

EKONOMİDEde kendisine biçilen rolleri kabul etmeyen, tam tersine bunlara meydan okuyan bir Türkiye. Sanayide, ticarette, savunmada kendi göbeğini kendisi kesen güçlü bir Türkiye.

TEKparti döneminin zorlukları içinde satırlara dökülen bu tahayyülü bugün hamdolsun fazlasıyla gerçeğe dönüştürmeyi başardık.

SONçeyrek asırda milletimizin desteği, iş dünyamızın da takdire şayan gayretleriyle Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık.

CAMtavanları kırdık, fitne duvarlarını yıktık. Önümüze çıkartılan ne kadar engel varsa milletle birlikte yürek yüreğe vererek bunların hepsini aştık.

UZUNve sabırlı bir mücadele verdik. Sonunda bize inanan, bize güvenen, istikbalini tam bir gönül huzuru içinde bizlere emanet eden milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yaptık.

BİRİLERİhalen hazmetmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini üreten, tasarlayan, geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var.

TOGG AVRUPA'DA

Büyümeve ihracat rakamlarında rekorlar kıran bir Türkiye gerçeği var. Mevcut pazarlara yenilerini ekleyen, küresel konumunu günden güne perçinleyen bir Türkiye gerçeği var. 'Fabrikası yok' dedikleri milli elektrikli aracımız Togg, ülkemizin yanı sıra artık Avrupa'daki yolları da süslüyor.

'BALIKLARürküyor' iddiasıyla karşı çıktıkları mühendislik harikası savunma ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında büyük rağbet görüyor. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımız, deniz platformlarımız ve daha nicesi deyim yerindeyse siparişlere yetişemiyor.

YAVAŞyavaş dünya bizim dediğimize doğru geliyor. Doğruları cesaretle haykırdığımız için yıllardır bize demediklerini bırakmayanlar, şimdi bakıyorsunuz, bizimle aynı cümleleri kuruyor.

KURT-KUZU HİKAYESİ

Davos'ta Kanada Başbakanı Carney ve Fransa Lideri Macron, "Eski düzen bitti" itirafında bulundu. Bu açıklamalar Başkan Erdoğan'ın 13 yıl önceki konuşmasını hatırlattı: "Biz 50 yıldır AB'nin kapısındayız. Bizde bir fıkra var. Kurt kuzuyu yiyecek. Kuzu diyor ki 'Ne yaptım da beni yiyeceksin?' Kurt diyor ki, 'Suyu bulandırdın.' Ve tutup kuzuyu yiyor. Bugüne kadar hep böyle geldi ama böyle gitmez. Biz de kuzu değiliz. Sabırla devam ediyoruz. Ama nereye kadar".

HAYAL DEĞİL GERÇEK

Başkan Erdoğan, "Hayal satmak, göz boyamak bizim siyasetimizde yeri olmayan bir tavırdır. Biz, 23 yılını şanla, şerefle tamamladığımız iktidarlarımız boyunca hep eserlerimizle, icraatlarımızla, projelerimizle konuştuk. Türkiye ekonomisi geçen senenin 3. çeyreğinde yüzde 3,7 büyüdü. Tam 21 çeyrek boyunca kesintisiz büyümeyi başardık. 2025'in 3. çeyreğinde ekonomiyi 1 trilyon 538 milyar dolar düzeyine çıkartarak yeni bir rekora daha imza attık. Geçen yıl 273,4 milyar dolarlık mal ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımızı 2025'te tam 40 kat artırarak 10 milyar 554 milyon dolara yükselttik. İşsizlik oranımız 31 aydır tek hanede seyrediyor. Enflasyonda da güzel sonuçlar alıyoruz" dedi.