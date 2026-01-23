Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması

Bahçeli, bu hedef doğrultusunda herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmekle mükellef olduğunu ifade etti. Açıklamasında, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını eleştiren Bahçeli, söz konusu kararın evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini savundu.

Bahçeli, bu kararın aynı zamanda "Terörsüz Türkiye" hedef ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşıdığını belirterek, kamu vicdanında karşılığının bulunmadığını ve makul bir gerekçeye dayanmadığını kaydetti.